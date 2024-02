ISANG sikat na theme park sa Tokyo, Japan ang pansamantala munang isinara sa publiko matapos itong makatanggap ng mga banta ng terorismo.

Ayon sa pamunuan ng Hello Kitty-themed amusement park, nakatanggap sila ng isang email na naglalaman ng mga banta ng terorismo kahapon nang umaga.

“We decided to temporarily close for the day because the safety of visitors, performers and staff cannot be guaranteed at the moment,” sinabi ng indoor theme park sa isang mensahe sa website nito.

Sinuring mabuti ng pulisya ang kabuuan ng Sanrio Puroland para sa mga kahina-hinalang bagay pero wala silang natagpuan na anumang pampasabog sa lugar.

Sinusubukan ngayon ng mga awtoridad na matukoy ang nagpadala ng email.

Itinayo ng Sanrio na nakabase sa Tokyo ang pink-bowed character na Hello Kitty noong 1974 habang binuksan sa publiko ang Sanrio Puroland theme park sa Tama City Tokyo noong 1990.

Kilala ang nasabing theme park sa Tokyo sa mga rides, palabas at cute na mga cartoon mascot kasama ang pusang pangunahing tauhan dito.

(Vince Pagaduan)