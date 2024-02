Sa kasal kay Gerald: Dennis Padilla asam na maihatid si Julia Barretto sa altar

Naiyak si Dennis Padilla nang matanggap ang text message mula kay Julia Barretto, na kung saan ay binati nga siya nito noong birthday niya.

Birthday ni Dennis noong February 9, at isa nga raw ito sa memorable na kaarawan niya.

“Nagulat nga ako, kasi gabi na noong na-receive ko. Noong una nga, hindi ko alam. Sabi ko, ‘Number pa ba niya ito’? So, number pa pala niya ito.

“Hindi ko inaasahan, kasi… mga ilang years na rin, ang tagal na, na hindi ako nakakatanggap ng…

“Short message siya roon. Tapos sumagot ako. Tapos meron din akong short message. Tapos ang short message, icon ng heart.

“So, nag-message rin ako ng heart din,” kuwento ni Dennis sa presscon ng ‘When Magic Hurts’ na pinagbibidahan nina Beaver Magtalas, Mutya Orquia, Maxine Trinidad, sa direksiyon ni Gabby Ramos.

Pero, nasundan ba ang mga palitan nila ng text na `yon ni Julia?

“Hindi pa kami nagkaka-text ulit,” sagot niya.

Pero best gift nga raw na nantanggap `yon noong birthday niya.

“Yes, I cried eh…,” sabi pa niya.

Pero, ano eksakto ang naramdaman niya noong makalipas nga ang maraming taon, biglang nag-text si Julia sa kanya, para batiin siya sa kanyang birthday?

“Actually hindi ko alam, bigla na lang tumulo ang luha ko…”

So, asam din niya na sana, pagkatapos ni Julia, sumunod na rin na bumati, makipag-connect sa kanya sina Claudia, Leon?

“Oo sana, sumunod na sila. Yes, sana sumunod.

“Eh, I’m sure naman, nalaman ng mga bata, nina Claudia, Leon, na Ate (Julia) texted papa.

“Si Leon nami-miss ko na talaga. Siya rin ang huli kong nakausap na… at saka, lalaki `yon, kaya talagang nami-miss ko siya…”

Anyway, inusisa rin si Dennis kung sa tingin ba niya ay okey lang kay Julia na pag-usapan ang muli nilang pagko-communicate via text?

“Hindi ko alam, eh. Hindi ako sure.

“Actually kaninang umaga, itatanong ko pa lang sana kay Tita June (Rufino, manager niya) kung ano, kasi tatlong reporter na ang nagti-text sa akin kung okey lang ba na mag-react ako.

“Nabalitaan daw kasi nila na nag-text si Julia noong birthday ko. So, itatanong ko sana talaga kung okey lang ba na sabihin ko sa mga press na nag-text siya?

“Hindi ko alam kung ano ang tama. Pero, gusto ko nga sana malaman na nag-text ang anak ko sa akin!” mahinahong pahayag ni Dennis.

Pero again and again, wish ni Dennis na magtuloy-tuloy na ang pag-uusap nilang mag-aama.

“Na sana nga, ‘pag naggi-greet ako, mag-reply na sila sa akin.”

Anyway, may hiling lang si Dennis kung sakali ngang magpakasal na sina Julia at Gerald Anderson. Na sana nga raw, siya ang maghatid sa anak niya sa altar.

“Hindi pa kasi kami nagkakausap. Kelan ba sila naging sila? 2019 ba? Before pandemic.

“Pero oo, sana naman. Isa `yon sa pinakamahalagang bahagi ng pagiging tatay, na ihahatid mo ang daughter mo sa altar. Isang beses lang mangyayari `yon sa buhay mo.

“Pero kung hindi man mangyayari, gusto ko pa rin ma-witness ‘yung kasal na `yon, kahit na hindi ako ang maghahatid.”

Paano kung hindi ka inimbita?

“Siguro magsusuot ako ng wig, at facemask, shades,” natatawang sagot ni Dennis.

“Pero sana naman ma-invite ako. Oo naman. Oo naman! Sana naman.

“Mas masaya `yon. At saka, sa palagay ko `yun ang tama yata, eh…,” sabi na lang ni Dennis. (Dondon Sermino)