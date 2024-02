Rey Nambatac mapipiga sa Bossing

Tingin ni coach Yeng Guiao, mas mailalabas ni Rey Nambatac ang laro sa Blackwater kumpara sa Rain or Shine.

Trinade ng Elasto Painters ang guard na produkto ng Letran sa Bossing para sa isang first round pick sa Season 49 Philippine Basketball Association draft.

Seventh pick overall ng Painters si Nambatac, 30, noong 2017.

Puno ang guard rotation ni Guiao sa RoS kaya limitado rin ang minuto ng seven-year veteran.

Mahirap na desisyong pakawalan si Nambatac pero kailangang gawin para sa kapakanan ng magkabila.

“I know what Rey can do, and excellent player,” ani Guiao. “But we have such long rotation on the guard position and we wanted to give everybody a chance.”

Binanggit ng coach ang mga backcourt players niyang sina Andrei Caracut, Gian Mamuyac, Adrian Nocum, Anton Asistio at Shaun Ildefonso.

Mailalabas aniyani Nambatac ang talento kapag nakakuha ng mas mahabang minuto sa team na hindi kasing-loaded ng RoS sa guards. Makukuha niya ang extra playing time dahil nawala si Baser Amer na napunta ng NLEX.

“Si Rey kasi will require certain amount of minutes for his game to really come out,” esplika ni Guiao. “And I wasn’t able to give him that substantive minutes.”

Magsasama muli sina Nambatac at veteran James Yap sa Blackwater. Sinalo ng Bossing si Yap nang hindi na bigyan ng contract extension ng Painters.

(Vladi Eduarte)