Retiradong marino tiklo sa pinutok na boga

ARESTADO ang isang retiradong miyembro ng Armed Force of the Philippines (AFP) nang mag-eskandalo umano ito sa isang mall at nagpaputok ng baril sa Imus City Cavite noong Sabado nang gabi.

Grave Threat at Alarm and Scandal ang mga kasong kinakaharap ng suspek na si alyas ‘Mike, retiradong miyembro ng Philippine Marine Corps sa ilalim ng Philippine Navy na may ranggong Master Sergeant at residente sa Carsadang Bago, Imus City, Cavite.

Una dito, nagtungo ang suspek sa Imus Plaza Bazaar sa Barangay Poblacion 3-B, Imus City bandang alas 9:15 nang gabi noong Sabado at hinanap ang isang alyas ‘Marida’ na dati nitong housekeeper sa Negros Oriental.

Nais umano nitong kausapin ang babae dahil ang anak-anakan nito na si alyas ‘Jonathan’ ay nagnakaw sa kanilang bahay.

Isang katrabaho ni Marida ang humarap sa suspek kaya nagbanta ito na papatayin niya ang una.

Umuwi ito at sa galit ay nagpapaputok ng baril na nakabulabog sa kanyang mga kapitbahay.

Inireklamo ito ng ilang residente na nagresulta sa kanyang pagkakaaresto, Narekober din ng pulisya ang ginamit niyang 9mm caliber at cartridge nito.

