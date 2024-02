Hinikayat ng National Kidney Transplant Institute (NKTI) ang mga Pilipino na maging organ donors at suportahan ang gobyerno upang matugunan at makatulong na dugtungan ang buhay ng mga pasyenteng may sakit sa kidney at iba pang uri ng sakit.

Ayon sa Presidential Communications Office, sa kasalukuyan ay mayroong 38 transplant centers sa Pilipinas, sampu rito ay nasa mga government hospital habang 27 naman sa mga pribadong hospital.

Sa isang weekend forum, sinabi ni NKTI Chief Transplant Coordinator Peter Paul Plegaria na maraming pasyente ang nangangailangan ng organ transplant subalit kapos sa organ na gagamitin sa transplant.

Sa kaso ng chronic kidney disease, sinabi ni Plegaria na tinatayang 2.3 milyong Pilipino ang may sakit nito, at kada oras ay isang Pilipino ang nagkakaroon ng kidney failure.

“We encourage na every Filipino will be an organ donor. Sana po ay matulungan po kami ng kapwa Pilipino na maging organ donor kasi hindi lang ito problema ng NKTI, problema ito ng lahat ng Pili-pino,” ani Plegaria. (Aileen Taliping)