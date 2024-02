Pops Fernandez nagliwaliw sa Japan kasama ‘love’

Nasa Japan ngayon at naglilibot, nagliliwaliw ang Concert Queen na si Pops Fernandez.

Kasama niya ang isang special guy sa kanyang buhay.

Pero huwag kayong mag-isip na boylet ni Pops ang kasa-kasama niya sa Japan.

Yes, ‘love’ ni Pops ang kasama niya, pero ang lalaking iyon ay ang bunsong anak niya na si Ram Nievera.

Naikuwento nga ni Pops na kaya umuwi ng Pilipinas last week si Ram ay dahil magdya-Japan sila.

“Actually, matagal na naming plano ni Ram ang Japan trip na ito. As in two years na. Pinag-uusapan na namin ito two years ago pa.

“So after nga ng 40th anniversary concert ko sa The Theatre at Solaire, naka-schedule na ito.

“And ang saya lang namin dito. We’re really having fun.

“Ang sarap ng bonding!” tsika ni Pops nang maka-chat namin siya via Viber app.

Sa huling Viber message sa amin ni Pops ay ikinuwento niyang nag-Universal Studios at Disney Sea sila.

Bukod sa bonding nila ni Ram, bale pahinga rin ni Pops ang one week vacation sa Japan.

“Dami ko rin kasing ginawa. Badly needed ang Japan vacation na ito,” sey pa ni Pops.

Pagbalik ng Pilipinas ay paghahandaan naman ni Pops ang pagpunta sa Las Vegas, Nevada.

“Soon, Las Vegas naman,” sey niya.

Pero siyempre, marami rin ang humihiling ng repeat ng ‘Always Loved’ concert niya kaya makikipag-meeting din siya tungkol doon.

Abang-abang na lang kung kailan ang repeat ng 40th anniversary concert ni Pops!

‘Yun na! (Jun Lalin)