PINAG-UUSAPAN ngayon sa bansang Austria ang Filipina-Canadian na si Helena Jouja dahil sa kanyang mga nakamamanghang painting!

Kamakailan lang ay nagkaroon siya ng art exhibition preview kung saan binida niya ang kanyang mga obra na dinaluhan ng mga Austrian art enthusiast.

Para kay Jouja, siya ay isang unconventional artist na makikita mismo sa kanyang mga gawa.

Kuwento niya, “I focus on drawing life from my imagination, playing with the shapes of people and animals. I am not bound by the constraints of traditional perspectives, which perhaps make me an artist with a unique and original artistic vision.”

Sa ngayon, tinututukan ni Jouja ang iginuguhit niyang replica ng iconic painting ni Leonardo Da Vinci na ‘Mona Lisa’.

Aniya, “I am passionate about completing my replica of the iconic Mona Lisa and I currently have seven meticulously sketched versions ready to be transformed into stunning paintings.”

Dagdag niya, mahalaga na mahanap ng isang artist ang sarili niyang style at boses sa pagpipinta.

“By studying and emulating the techniques and styles of influential artists, you can certainly absorb their knowledge and craftsmanship. However, it’s important to find your own artistic voice and evolve beyond imitation.”

Talaga namang saludo ang marami sa talento ng Pinay na ito! (Moises Caleon)