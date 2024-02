Pero enjoy, happy: Ogie, Regine sobrang ngarag, pagod sa New York

Sobrang ngarag, pagod ang mag-asawang Ogie, Regine Velasquez-Alcasid sa New York City kung saan sinamahan nila ang anak na si Nate sa school field trip nito.

Pero sobrang enjoy, happy naman nina Ogie, Regine sa mga ganap kay Nate at sa mga kaklase nito.

Nakapag-United Nations Headquarters pa nga ang mga bata.

Siyempre proud din sina Ogie, Regine na naging speaker pa si Nate sa isang ganap nito at ng mga kaklase.

Anyway, naisisingit din ng pamilya Alcasid ang mga bonding nila sa school field trip ni Nate.

May mga pasyal-pasyal din sila like nang manood sila ng NBA game noong Sabado, ha!

Pero before that, nagkita kami ni Ogie sa hotel lobby nila.

Usapan talaga namin iyon ni Ogie.

Sayang nga lang at hindi na nakasama si Regine nang mag-coffee kami ni Ogie dahil nakatulog daw ang kanyang wifey sa sobrang pagod.

That morning kasi ay sinamahan din nila si Nate sa isa sa activities nito with his classmates.

So napagod nga si Regine at nakatulog kaya hindi na ginising pa ni Ogie.

Actually, mabilisan din ang coffee bonding namin with Ogie dahil may lakad na naman si Nate at ang kanyang mga classmate.

That afternoon, pumunta naman sila sa Bryant Park.

Mula nga sa tinutuluyan nilang hotel ay naglakad lang ang grupo nila papunta sa Bryant Park at hindi na sumama si Regine na hinayaan na lang ni Ogie na matulog.

After kasi ng activity nila sa Bryant Park ay ang NBA game nga na pinanood nila.

Pero sandali lang ang bonding/tsikahan namin with Ogie at okey naman dahil nainterbyu rin namin siya para sa ‘Anything Goes’ show namin for Abante TeleTabloid na ipapalabas sa Thursday, 4:00pm.

Sey nga pala ni Ogie, sa February 29 ay balik-‘It’s Showtime’ na siya.

‘Yun na! (Jun Lalin)