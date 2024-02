Pekeng pulis timbog sa pangingikil

ARESTADO ang isang lalaki nang magpanggap itong pulis at kikilan umano nito ng buwanang allowance ang isang negosyante kapalit ng pagbabantay nito sa kanyang tindahan sa Silang, Cavite kahapon nang umaga.

Kasong paglabag sa Usurpation of Authority at Republic Act 10591 o Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act ang kinakaharap ng suspek na si alyas ‘Ronaldo’ 51 anyos ng Sinagtala st., Quezon City dahil sa reklamo ni alyas ‘Romy,’ may-ari ng isang motorpool kung saan nakalagay ang kanyang mga heavy equipment.

Ayon sa biktima, nagpakilala ang suspek na isang miyembro ng Philippine National Police (PNP) at humihingi ng buwanang allowance para sa pagbabantay nito sa kanyang motorpool kung saan nakalagay ang kanyang mga heavy equipment sa Barangay Biga 2, Silang, Cavite.

Gayunman, nagduda ang biktima kaya nagsumbong ito sa pulisya.

Agad namang nagresponde ang mga awtoridad sa lugar na nagresulta sa pagkakaaresto sa suspek.

Narekober dito ang isang cal.45 na baril, tatlong bala at uniporme ng PNP.

Wala rin naipakita ang suspek ng anumang ID ng pagiging pulis at dokumento ng kanyang baril.

(Gene Adsuara)