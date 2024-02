PUMALO na sa P357.4 milyon ang halaga ng mga pananim sa bansa na winasak ng El Niño phenomenon.

Sa pinakabagong bulletin ng Department of Agriculture, nasa 7,668 magsasaka sa mga rehiyon ng Ilocos, Mimaropa (Mindoro, Marinduque, Romblon and Palawan), Western Visayas at Zamboanga Peninsula ang apektado sa pananalasa ng tagtuyot .

Ayon sa kagawaran, dahil dito ay nalugi ang sektor ng agrikultura ng 11,480 metric ton (MT) sa produksyon ng palay; 2,897 MT sa mais; at 225 MT sa high-value crops mula sa 6,523 ektarya ng mga pananim sa iba’t ibang lugar sa bansa.

Ani ng DA, ang 5,011 ektarya ay para sa taniman ng palay na kumakatawan sa 0.52% ng total target area na itinanim habang ang 11,480 MT ng apektadong palay ay nasa 0.12 % ng target dry cropping season output para sa 2024.

Sa mais naman, nasa 1,263 ektarya ng taniman ang apektado ng tagtuyot o 0.11 % ng total target area na tinaniman.

Nasa 2,897 MT o katumbas ng 0.06 % ng target production para sa dry cropping season ang nalugi sa produksyon ng mga ito ngayong taon.

(Allan Bergonia)