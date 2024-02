Natangay pera: Sofia Pablo biktima ng scammer

Kawawa naman ang Kapuso actress na si Sofia Pablo.

Isa kasi siya sa mga naging biktima ng tinaguriang biggest concert ticket scam sa Pilipinas.

Certified Swiftie (tawag sa fans ni Taylor Swift) kasi ang Kapuso teen star at bumili nga siya ng ticket ng ‘The Eras Tour’ sa Singapore ni Taylor sa isang Facebook user na isa ngang scammer.

Sa post ng Philippine Concerts sa kanilang Facebook page ay binahagi nila ang balitang almost 15 million ang nakuha ng scammer sa mga nabiktima.

Sey ng Philippine Concerts sa kanilang post, “This scammer is in his cruel summer era, with nearly 15 million pesos taken away from over 100 victims in the Philippines.”

Shinare naman ni Sofia ang nasabing post at sa kanyang caption ay sinabi niya ngang isa siya sa biktima nito.

“I’m one of the 100 victims,” sey niya.

Damang-dama nga ng fans ang kalungkutan ni Sofia dahil maliban sa nakuha ang pera niya ay hindi pa siya makakapanood ng concert ng lodi niyang si Taylor.

Comment ng isang fan, “Kaya pala wala ka sa ‘The Eras Tour’ huhu. Nakaraan pa ko nag-aabang ng post mo about sa Eras Tour kase ang alam ko nakabili ka ng ticket.”

Reply naman ni Sofia, “It was supposed to be on March 3 at the Singapore leg of the ‘Eras Tour’.”

Sana mahuli agad ang nasabing scammer dahil nasira talaga niya ang masaya sanang experience ng mga Pinoy Swifties na bumili sa kanya ng tickets.

Kaloka! (Byx Almacen)