Kinukulang na umano ang mga rehabilitation center para sa mga drug dependent na nais nang magbago.

Ayon kay Quezon City Rep. Marvin Rillo nakaabot sa kanyang tanggapan ang reklamo ng ilang pamilya na naka-waitlist ang kanilang kaanak sa mga drug rehabilitation center dahil puno na ang mga ito.

Upang matugunan ang problema, hiniling ni Rillo sa Department of Health (DOH) na magsumite sa Kongreso ng kom-prehensibong plano upang ma-upgrade ang mga pampublikong residential drug abuse treatment and rehabilitation centers (DATRCs).

“We would urge the DOH to prepare a more aggressive plan to augment the number of beds in existing DATRCs so that fundin¬g may be included in the 2025 national budget,” sabi ni Rillo, miyembro ng House Committee on Appropriations.

“If we want to succeed in suppressing the demand side of our illegal drug problem, we have to improve public access to DATRC services,” dagdag pa nito.

Sa ilalim ng batas, ang isang drug dependent ay maaaring boluntaryong pumasok o ipasok ng kanyang mga kamag-anak sa mga DATRC na pinatatakbo ng DOH. Ang mga maaresto, na magpopositibo sa paggamit ng ipinagbabawal na gamot ay mahaharap sa anim na buwang compulsory rehabilitation sa mga DATRC ng gobyerno. (Billy Begas)