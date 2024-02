Maris Racal ‘di nabuntis ni Anthony Jenninggs

Finally ay natuldukan na ang matagal nang katanungan ng SnoRene fans!

Ang SnoRene ay tawag sa tambalan ng mga characters nina Anthony Jennings at Maris Racal na sina Snoop at Irene.

Ilang buwan na kasing palaisipan sa mga viewers ng teleserye kung buntis nga ba si Irene matapos silang maglasingan ni Snoop?

Eh nagduda rin si Irene nang hindi siya magkaroon ng monthly period sa week na inaasahan niyang dadatnan nga siya.

Dagdag pa riyan ang nararanasan niyang pagduduwal at ang malabong result ng pregnancy test!

Dahil sa maraming connections at kilala sa lipunan ang kanilang pamilya ay hindi magawa ni Irene na pumunta ng clinic at magpatingin sa doctor at baka kasi makarating sa kanyang pamilya ang balitang nagpa-pregnancy test siya.

At kahit hindi nga sigurado kung buntis si Irene at kung may nangyari nga ba talaga sa kanila noong nalasing sila, todo alaga pa rin nga si Snoop sa dalaga. Nagdadala nga ito ng ulam, gulay at kung ano-ano pa para lang masiguro na magiging healthy ang pagbubuntis ni girl.

Habang si Irene naman ay tumigil sa pag-inom ng alak, na kanya pa namang favorite gawin.

Pero sa latest Netflix episode nga ng ‘Can’t Buy Me Love’ ay nakumpirma na ni Irene na hindi nga siya buntis nang magkaroon siya ng monthly period.

Sa sobrang excitement ay minessage niya agad ang binata para sabihin ang balitang hindi siya preggy.

Nang magkita nga sila ay excited niya itong chinika, “I can finally drink now because I’m not pregnant! I’m not pregnant. I had period nga kanina. Nagka-stain nga ‘yung pants ko, eh. Kaya mismatched ‘yung colors ng outfit ko. But whatever, I don’t care. I’m so damn happy. I’m not pregnant. We’re not pregnant, Poop. We’re not pregnant anymore!”

Kahit nakangiti ay kita naman sa mukha at mga mata ni Snoop ang kalungkutan sa narinig na balita.

“Dinugo ka na. Congrats,” malungkot na reply naman ni Snoop na tinatawag ni Irene bilang Poop.

Dahil hindi na nga buntis ay naisip ni Irene na mag-celebrate kaya inutusan niya si Snoop na bumili ng alak.

Inaabangan na nga ng SnoRene fans kung finally ay may mangyayari na sa dalawa kung sakaling malasing ulit sila sa magaganap na celebration nila.

Exciting ang mga ganap sa characters nina Maris at Anthony!

Pero siyempre mas gusto ng fans nila kung nabuntis nga ni Snoop si Irene. (Byx Almacen)