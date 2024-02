Magdyowa na? Mutya nag-yes sa promposal ni Beaver

Ilang araw munang ininis ni Beaver Magtalas si Mutya Orquia bago niya ito tuluyang pinasaya.

Pero aminado si Beaver na takot na takot siya noong dinidedma niya si Mutya ng ilang araw, dahil baka nga tumanggi sa promposal niya, o maging escort nito sa Star Magical Ball.

Pero sa presscon nga ng ‘When Magic Hurts’ ay bonggang-bonggang promposal nga ang ginawa ni Beaver kay Mutya. Tila dinala nila ang mga imbitadong press sa panahon ng mga hari, reyna, prinsipe, prinsesa, na kung saan ay may lalabas na taga-anunsiyo ng isang malaking kaganapan.

At `yun nga, inanunsiyo na ang pagdating ng prinsipe, na si Beaver nga. Lumapit kay Mutya na nakaupo lang, at nagsalita, pero ramdam mong hiyang-hiya rin, na kabadong-kabado, na dinadaan sa tawa ang lahat.

At siyempre, yes ang sagot ng prinsesa na si Mutya.

Sa chikahan kay Beaver, sinabi niya na mas gusto talaga ni Mutya na maglakad sa red carpet na mag-isa lang at walang escort.

“She’s a very independent person. Very admirable talaga.

“Yung pag-walk niya alone sa red carpet, it’s one way of saying that she’s independent, and she also wants to inspire other people to be independent, and do the things that they want to do.

“And I support that about her.

“Pero gusto ko rin ipakita sa kanya na you don’t have to be alone to be independent. Na you can be independent, pero may tao pa rin na puwedeng asahan when you need them, and I want to be that person!” sabi pa rin ni Beaver.

At yes, girlfriend material nga si Mutya. Pero dahil mga bata pa sila, hindi pa raw talaga puwedeng sumabak sa relasyon.

Pero `yun nga, malaki ang posibilidad na si Mutya ang kanyang maging kauna-unang dyowa, ha!

“I’m not denying the fact naman na… it’s not something na I would say na ayaw kong gawin. Pero, hindi pa kasi… for me it’s not time.

“Gusto ko po kasi, kung papasok ako sa relationship, dapat handa na talaga ako. Na dapat completely handa na ako i-handle ang mga puwedeng mangyari.

“And I want the both of us to be prepared,” sey ni Beaver.

Siyempre, tuwang-tuwa naman si Beaver na medyo naikukumpara sila ni Mutya sa naging love team nina Rico Yan, Claudine Barretto noon.

Si Dennis Padilla nga, na naging saksi sa pagmamahalan nina Rico, Claudine noon ay nagsabi rin na parang nakikita niya ang dalawa sa katauhan nina Beaver, Mutya.

“It’s super flattering na parang hinahawig kami sa kanila. It’s something na I’m thankful for. Pero, gusto ko po kasi na sarili ko pa ring image. I don’t want to be po maging the next Rico Yan. I want to be Beaver Magtalas,” sabi na lang ni Beaver.

Well, nakita ko na nga ang teaser ng ‘When Magic Hurts’ na dinirek ni Gabby Ramos, at prodyus ng Rems Entertainment, at ang bongga ng location nila, na dinayo pa talaga nila ang Atok Mountain sa Benguet, para makuhanan ang mga bulaklak na hindi kadalasang nakikita sa kung saan-saan. (Dondon Sermino)