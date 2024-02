Maddie Madayag nairita sa mga video user

NILANTAD ni Choco Mucho skipper Maddie Madayag ang pagkairita sa paulit-ulit na paggamit ng video ng injury ni teammate Duki Ogunsanya sa huling laro ng Flying Titans kontra Nxled noong Huwebes sa 7th Premier Volleyball League 2024 3rd All-Filipino Conference elims.

Kinatakutan ang pagsalampak si Ogunsanya sa dulo ng third set lalo nang mapasigaw ang middle blocker sa aray habang nasa sahig.

Asar si Madayag sa paggamit ng video ng bagsak ni Ogunsanya sa paulit-ulit na posts ng mga netizen. Binuhos Linggo ng balibolista sa X (dating twitter) ang pagkabanas.

“Hi. Hindi nakakatuwa makita or makakita ng injury ng players. So please, for all you clout chasers and insensitive people out there, we don’t need to see videos of our injuries over and over again. We were there to witness and experience it first hand. Paki-delete and please report all posts and accounts who make content over our injuries. Thanks,” litanya niya.

Good news din kahit papaano para sa Flying Titans at kanilang fans dahil nakalakad at nakaalis ng court si Ogunsanya ng walang masyadong tulong. Nagdadasal panigurado ang marami sa kanila na hindi malala ang injury ng teammate.

(Armando Miguel Dumlao)