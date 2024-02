Bibigyang prayoridad ng Kamara de Representantes ang pagsasabatas ng panukala upang maging legal ang operasyon ng motorcycle taxi at mareporma ang kasalukuyang regulasyon sa transportation network vehicle service (TNVS).

Sinabi ni Speaker Ferdinand Martin Romualdez na tututukan ng Kamara ang pagpasa ng House Bill 3412 na akda nina 1-Rider party-list Representatives Rodge Gutierrez at Bonifacio Bosita, alinsunod na rin sa direktiba ni Pangulong Ferdinand “Bongbong” Marcos Jr. na pagandahin ang transportation sector sa bansa.

“The maintenance of peace and order, the protection of life, liberty, and property, and the promotion of the general welfare are foundational to our democracy. It’s imperative to adapt our laws to the evolving transportation landscape to ensure the well-being and convenience of our citizens,” sabi ni Romualdez.

“The legalization of motorcycle taxis and the relaxation of TNVS regulations align with our goals to provide more choices for passengers, drivers, and businesses, particularly MSMEs. This approach not only addresses the demand for more accessible pub-lic transport but also contributes to the economic recovery and employment opportunities in the country,” dagdag pa nito.

Sa kasalukuyan ang mga motorcycle taxi sa Metro Manila at Cebu ay nakakapag-operate sa ilalim ng pilot study ng Department of Transportation. Nagsimula ito noong 2019.

“Marami na pong kababayan natin ang nabigyan ng trabaho at kabuhayan mula sa industriya ng motorcycle taxis. Panahon na pong kilalanin sila bilang responsableng bahagi ng lipunang Pilipino at mabigyan ng sapat na regulasyon para mapangalagaan ang interes ng mamamayan,” sabi pa ni Romualdez. (Billy Begas)