Lee Van Corteza kuminang sa Vegas

SINUNGKIT ni Lee Van Corteza ang korona sa 2024 Predator US Pro Billiard Series Leg 1-Las Vegas Open 10-ball men’s division nang kalusin sa finals si Carlo Biado, 2-0, sa Rio All-Suite Hotel and Casino sa Las Vegas Sabado ng gabi (Linggo ng umaga Manila time).

Muling ipinakita ng ‘Pinas ang husay sa cue sport sa 1-2 sweep ng mga Pinoy sa 4-day, 96-player, $100,000 na kaganapan kung saan biniyayaan si Corteza ng $30,000 o P1.6-milyon samantalang si Biado ay $14K o P782K.

Ang huli ang naghari sa 2017 WPA (World Pool-Billiard Association) 9-ball.

Hinulma ng dalawang pambato ng bansa ang All-Filipino finals showdown pagkasibak ni Corteza kay Chung Ko Ping ng Taiwan at ni Biado kay Francisco Ruiz ng Spain sa Last Four sa parehas na 2-0 mga iskor.

Sa women’s play, swak na sa finals si reigning WPA 10-ball queen Chezka Centeno kung saan makakatuos sa korona si Siming Chen ng China.

Pa-finale sinagasaan ng Pinay mula sa Zamboanga City sina American Allison Fisher, reigning WPA 9-ball women’s champion Chou Chieh-Yu ng Chinese Taipei at Seoa Seo ng Korea sa Round-of-16, quarterfinals at semis.

Pinagpag ni Centeno si Fisher, 2-0; pinatalsik si Yu, 2-1; at tinalbos si Seo, 2-0, para maitakda ang duelo kay Chen sa championship round.

Tinalo ng Chinese si Chihiro Kawahara ng Japan sa semis, 2-0.

Napabilang si Centeno na tumumbok sa prestihiyosong Las Vegas Open na parte ng CueSports International Expo dahil sa pagiging 10-ball world champion sa nakaraang taon sa Austria.

Ang tatlo pang parte ng serye ay ang Apex Mix Doubles sa Feb. 25, Women’s Showdown sa Feb. 27-Mar. 1 at Predator WPA 10-Ball Men’s Championship sa Feb. 27-Mar. 2

(Elech Dawa)