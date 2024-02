Kristina Knott pinoste bagong indoor record

DINAGDAGAN ni 2020+1 Tokyo Olympian trackster Kristina Marie Knott ang kanyang mga itinatalang national record nang burahin ang Philipppine indoor sa women’s 200-meter dash.

Pinoste ng 28-anyos na Fil-Am mula sa Orlando, Floridad ang bilis na 23.57 seconds sa katatapos na Arkansas Qualifier sa Randal Tyson Indoor Center sa Fayetteville, AR. Pero wala siya sa podium sa pagpang-apat na tinapos.

Tinakpan ng nasabing oras ang 23.86 ni Fil-Heritage at Zion Corrales-Nelson na parehong mga itinatak sa kasalukuyang taon.

Hawak rin ni Knott, ang 2019 SEA Games champion sa 200m, ang mga PH record sa 60m, 100m, 200m, at kasama sa 4x100m team.

Samantala, pumanglima lang si reigning Cambodia SEA Games men’s long Jump champion at record holder Janry Ubas sa Asian Indoor Athletics Championships sa Tehran, Iran.

Nagtala ang Olympic hopeful ng 7.60m, malayo sa 7.97m ni gold medal winner Mingkun Zhang ng China. Sinukbit nina Japanese Yuto Toriumi at Daiki Oda ang pilak at tanso sa 7.89m at 7.76m, ayon sa paagkakasunod.

Hindi nalampasan ni Ubas ang kanyang personal best na 8.08m na itinatak sa nakaraang taong SEAG. Inaasinta niya ang 8.27m para mag-qualify sa 2024 Paris Olympics sa July.

(Lito Oredo)