Hinimok ni Senador Joseph Victor Ejercito ang Kamara de Representantes na hintayin na maaprubahan ng Senado ang Resolution of Both Houses No. 6 sa Charter change (Cha-cha) bago iratsada ang kanilang bersyon ng panukala.

Ayon kay Ejercito, ito ang napagkasunduan ng mga lider ng Senado at Kamara sa harap ni Pangulong Ferdinand “Bongbong” Marcos Jr.

Nauna nang sinabi ng mga lider ng Kamara na plano nilang ipasa ang RBH No. 7 bago mag-Semana Santa. Ang Senado naman ay hindi nagmamadali sa pagtalakay sa RBH No. 6 at target nilang tapusin ito sa Oktubre ng taong ito.

“Ang tanong ko lang, bakit minamadali ng House itong RBH7 na kanilang pinasa? Sabi ko nga mahirap magkamali, dahil ito’y kumbaga ito yung pinaka soul of the Republic, ‘yong ating Constitution kaya iyan ang posisyon ng Senado, hindi tayo puwede magkamali, we have to do it correctly, we have to do it the proper way,” diin pa ni Ejercito. (Dindo Matining)