Jo Berry kinawawa, tinalakan ni Sheryl Cruz

Kung si Sheryl Cruz ang masusunod, ayaw sana raw niyang mang-api ng mga tao na mas maliit sa kanya, mas payat sa kanya, o mga batang-bata talaga.

Mas kaya raw niya, o mas nire-request niya, na kung kukunin siyang kontrabida, sana ay halos kasing-height, weight, age niya.

Pero sa seryeng ‘Lilet Matias: Attorney-At-Law’ na kung saan ay bida si Jo Berry, at main contrabida si Sheryl, wala talaga siyang nagawa.

Napangiti at tila nahiya muna si Sheryl bago sinagot ang tanong kung mas madali bang tarayan, talakan, saktan, ang bulilit na si Jo?

“Ang pinakikiusap ko talaga before ay ayokong tarayan ang mga bata, ang mga mas maliliit sa akin, o sa size ko. And this project came, and it’s a blessing in disguise na rin, and I heard na rin from my cousin, si Sunshine Cruz, na magaling nga raw si Jo.

“So pinanood ko talaga ang mga serye ni Jo. At magaling talaga siya.

“So noong nag-work na kami, napatunayan ko talaga na magaling siya,” sabi ni Sheryl, na pinasalamatan naman ni Jo.

May eksena raw sila na kailangang magsakitan, at gumulong daw mag-isa si Jo.

“Magaling siyang stuntwoman. Hahahaha! Gumulong siyang mag-isa.”

Sabi ni Sheryl, ang mahirap lang daw talaga kay Jo ay masyado nga itong mabait, na nakakahawa ang tawa nito. Kailangan daw niyang kalimutan `yon bago tarayan si Jo.

“Madali naming malaman kapag nandiyan na si Jo, kasi maririnig mo talaga ang voice niya. Pero ang maganda talaga sa serye na ito, masyado kaming close lahat.”

May naikuwento nga si Jo na eksena nila ni Sheryl na sa takot niya sa aktres, nagawa niya ang dapat gawin.

“Sobrang thankful naman ako dahil inaalalayan po talaga nila ako sa mga eksena na heavy, lalo na sa mga physical na eksena.

“Na-starstruck din ako kay Miss Sheryl. May eksena kami na hindi ko makakalimutan. Hindi ako masyadong nakapag-ready, kasi tumakbo ako, tapos pagdating doon, sa sobrang taas ng emotions ni Miss Sheryl, nadala ako.

“Ang bilis kong nakaiyak dahil ganun niya ako sinigawan, kasi nagawa ko ang part ko agad.

“Kasi `yung scene, ang hirap, from sa pagtakbo ko, hindi pa ako ready sa scene, pero si Miss Sheryl, parang de-button, at nadamay talaga ako. Super thankful talaga ako sa kanya. Ang galing-galing niya!” pahayag pa ni Jo.

Anyway, kaloka nga ang mga eksena ni Jo sa teaser pa lang, dahil aping-api siya, ha! May eksena na naglakad siya sa ulanan, may scene na gumulong-gulong siya.

At hindi pa doon nagtatapos ang lahat, dahil siguradong mas marami pang masasakit na pagdaraanan si Jo. (Dondon Sermino)