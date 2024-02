Gerzel Petallo, FEU tinoro UE

Mga laro sa Miyerkoles

(Big Dome, Quiezon City)

2 pm – NU vs ADU

4 pm – ADMU vs UP

SUMAKAY kay Gerzel Petallo ang Far Eastern University upang lusutan ang University of the East, 22-25, 25-17, 25-18, 25-27, 15-11, sa 86th UAAP 2024 women’s volleyball tournament 1st round elims Linggo ng hapon sa SM Mall of Asia Arena sa Pasay.

Tumoro ang sophomore 5-foot-5 spiker mula sa Iligan City ng 18 points sa likod ng 14 attacks, 3 blocks at 1 service ace kalakip pa ang tig-9 excellent digs, excellent receptions tungo sa pagsolo sa segunda ng Lady Tamaraws sa 2-1 win-loss na kartada.

Bumagsak naman sa ikalawang sunod na olats ang Lady Warriors na sumalampak sa pang-anim sa 1-2 sa walong pamantasang liga.

“It pays off po lahat ng pinagtrainingan namin kasi pinaghahandaan talaga namin lahat ng games namin so medyo overwhelmed po kasi nagawa namin yun. We did out best talaga,” suma ni Petallo.

Bumuhos rin ng suporta sina Chen Tagaod na may 16 markers mula sa 14 atake at tig-1 ace at block kasama ang limang reception at tatlong dig, Congolese opposite hitter Faida Bakanke na umiskor ng 13 at Mitzi Panangin na naka-11 pts.

Mahalagang parte rin para sa Morayta-based si ace playmaker Christine Ubaldo na namahagi ng 23 excellent sets kasama ang pitong puntos mula sa tatlong kills, at tigalawang ace at block, at ang may double-double sa floor defense na si libero Margarett Encarnacion na naka-12 excellent receptions at 10 excellent digs.

“Naging hard yung game gawa ng both teams galing sa talo, gustong parehong bumawi kaya ayun naging maganda yung laban, mataas ang emosyon,” litanyani FEU coach Manolo Refugia.

Nasayang ang pasiklab na bagong career-high at UAAP record para sa rookie ni Casiey Dongallo na may 30 pts. lahat buhat sa atake, kasama pa ang 12 excellent digs at 6 excellent receptions.

Gayundin ang 15 puntos ni Kayce Balingit para sa mga balibolista ng Recto.

(Gerard Arce)