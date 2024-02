Sino raw itong asawa ng dating opisyal ng gobyerno ang nambato ng cash sa kanyang staff?

Ayon sa nakalap ni Mang Teban, mayaman ang dating opisyal ng gobyerno kaya jackpot itong si misis nang mapangasawa niya ito.

Isang beses daw, nag-out-of-town ang mag-asawa at ang request ni misis, ang pinakamahal na villa ang kanilang tutuluyan. Isinama raw nito sa lakad ang kanyang staff para kahit nagbabakasyon ay may matatapos siyang naiwan na trabaho sa kanyang opisina.

Kinaumagahan daw, pinatawag ni misis ang staff dahil may ipag-uutos nito pero bago pa man ito makalapit, nag-init na ang ulo ni misis.

Binato raw ng cash ni misis ang kanyang staff at inutusang bumili ng bagong damit. Napapangitan daw kasi ito sa suot na damit ng kanyang staff at ayaw nitong may mukhang yagit sa kanyang tabi.

Si mister naman, nakatingin lang dahil ayaw kontrahin ang mood swing ng kanyang esmi.

Walang nagawa ang staff kundi bumili ng bagong damit sa bayan at pumili ng kulay na pasok sa panlasa ng kanyang amo.

Pintahan n’yo na. Ang misis ng dating government official na nambato ng cash ay puwedeng i-relate ang apelyido ngayon sa isang city.