EJ Obiena, 2 pa kasado sa Glasgow

PAMUMUNUAN ni Paris Olympics-bound Ernest John ‘EJ’ Obiena ang tatlo katao delegasyon ng Pilipinas Athletics sa 19th World Athletics Indoor Championships 2024 sa Mar. 1-3 sa Glasgow, Scotland.

Ipinahayag ng PA ang opisyal na pag-qualified nina World Athletics men’s pole vault No. 2 at Asian record holder Obiena, Fii-Italian sprinter John Cabang Tolentino at Fil-Am hurdler Lauren Hoffman sa prestihiyosong kompetisyon.

Sariwa pa si EJ sa ikalawang tagumpay ngayong taon sa ISTA Indoor sa Germany kung saan nagposte ng bagong season best at indoor mark na 5.93 metro.

Samantala, nagwagi si Tolentino ng tansong medalya sa Asian Indoor Athletics Championships sa Tehran, Iran, sa likod ng bagong PH record na 7.64 sa men’s 60m hurdles.

Hindi naman nagpaiwan si Hoffman, na nagtala kamakailan ng dalawang indoor record din na 53.71 sa 400m at 1:30:33 sa 600m na sasabakanng muli sa Gasglow.

“Just when I thought my indoor season was done, God has opened up another door. Next week I’ll be representing the Philippines at the World Indoor Championships in Glasgow, Scotland! Excited to represent the country I love and get after it one more time this season!,” ani Hoffman.

Umaasa ang PA na madagdagan pa ang bilang ng mga atleta sa World Indoor trackfest sakaling may mga magtala ng mga record o manalo pa sa iba’t ibang mga palaro.

