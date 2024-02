Donny Pangilinan ‘perfect boyfriend’ kay Belle Mariano

“Perfect boyfriend talaga si Donny Pangilinan!”

‘Yan ang komento ng mga netizen matapos mag-viral ang video kung saan makikitang ginugupitan ng kuko ni Donny ang ka-love team na si Belle Mariano.

Ang patagong nakunang video ay nangyari during break sa taping ng ‘Can’t Buy Me Love’.

Inulan ng kilig ang simpleng gesture na iyon ni Donny.

Kaloka ang solid DonBelle fans ha, mistulang nire-record at inililista pala nila ang sinasabing ‘act of service’ ng aktor para kay Belle.

After ngang mag-trend ‘yung gupitan ng kuko video ng DonBelle ay kumalat din sa social media ang mga larawan ng iba pang pag-aasikaso ni Donny sa ka-love team.

‘Yung ibang fans, gumawa pa ng photo collage para maipakita ang pagiging gentleman at maasikaso ni Donny sa kanyang prinsesa.

Bukod pala sa paggupit ng kuko, makikita sa photos na ginugupit ni Donny ang bangs (buhok) ni Belle, sinasara rin ng binata ang zipper sa likod ng dress ng dalaga, ang pagpunas ng pawis sa noo, ang pagsubo ng chocolate, ang pagbuhat at pag-alalay ni Donny kay Belle.

Mga simpleng aksyon, pero big deal ‘yon sa mga fan kaya naman trending agad iyon.

At palagi ring tutok ang DonBelle fans sa ‘Can’t Buy Me Love’. Sa katunayan, pinag-uusapan ang bawat episode at eksena nina Donny, Belle, ha. Bongga.

Dahil super trending ang mga eksena sa pinagbibidahang serye ng dalawang young stars, naging instant tourist attraction ang Binondo na location ng serye.

Dumarami ang mga taong bumibisita rito lalo na ‘yung ‘BingLing bridge’ (Hong Bon Bridge na tinayo pa noong 1969), restaurant ni Achi Cathy at maging ang bahay ni Bingo (character ni Donny sa serye).

Samantala, hindi rin nagpahuli sa pagbibigay ng birthday greetings ang DonBelle fans sa nanay ng aktor na si Maricel Laxa na nag-celebrate ng birthday nitong Linggo.

Ka-join kaya ng pamilya Pangilinan si Belle sa pagdiriwang ng kaarawan ni Mommy Maricel?

Makapagtanong-tanong nga! (Ogie N. Rodriguez)