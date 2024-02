Dapat umanong suportahan ng Department of Labor and Employment (DOLE) ang Senate Bill 2534 na magbibigay ng P100 dagdag sa daily minimum wage ng mga manggagawa sa pribadong sektor.

Ito ang sinabi ni Senador Francis Escudero sabay paalala sa ahensiya na ang pangunahing trabaho ng DOLE ay tingnan ang kapakanan ng mga manggaggawa at hindi harangin ang anumang panukala na naglalayong iangat ang antas ng pamumuhay ng labor force sa bansa.

“Nagtataka ako bakit umaalma ang DOLE sa panukalang batas na ito. It is supposed to take the side of workers,” pahayag Escudero bilang tugon sa babala ni Labor Secretary Bienvenido Laguesma na tataas ang presyo ng mga pangunahing bilihan oras na ipatupad ang dagdag pasahod sa mga manggagawa.

“What they are doing is DTI’s job… this all the more justifies the bill because no one is looking out for our workers and every-one is just simply pro-business,” diin ng senador.

Umaasa naman si Escudero na ipapasa ng Kamara de Representantes ang kanilang bersiyon para matanggap na ng mga minimum wage earners sa pribadong sektor ang matagal na nilang hinihintay na salary adjustment.

“Nagtiis na sa mahabang panahon ang ating mga mangagawa… ang aking hiling at panalangin, sana ay bigyan din ng panahon at pagkakataon ito ng Kamara upang mabigyang-buhay,” ani Escudero.

“Pagdebatehan kung kinakailangan, pagbotohan kung kinakailangan. Ang mahalaga, ito ay mapag-usapan at bigyan ng pag-asa na makapasa upang mabigyan ng pag-asa ang ating mga manggagawa,” saad pa ng senador.

Noong nakaraang Lunes ay inaprubahan ng Senado sa ikatlo at huling pagbasa ang panukala para dagdagan ng P100 ang mini-mum wage ng mga nagtatrabaho sa pribadong sektor. (Dindo Matining)