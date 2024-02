‘Di ko intention i-disrespect ang Senado – Mariel

Nagmistulang online presscon sa simula ang dapat sana ay live selling ni Mariel Rodriguez Padilla sa kanyang mga social media account.

Eh kasi nga, kung ano-anong pamba-bash ang natanggap niya, na dinaan muna niya sa tawa.

“My gosh, ang daming haters, ang daming bashers!

“Hello bashers! Hahahahaha!

“Alam mo, i-clear na nga natin ‘yan, once and for all. I-clear na natin` yan kung ano ang nangyari.

“So, nagpunta po ako sa Senate for the Eddie Garcia Bill. Hindi po ako nakikipunta doon lagi, because I am a full time mom and wife, also online seller po ako. So I don’t always go to the Senate, it’s just that, I was there to support the Eddie Garcia Bill.

“Sobra kasing pinaghirapan ng asawa ko ang bill na `yan. I was there to support my husband.

“Now, tumagal po… kasi last time, noong second reading, 6:00pm, tapos na.

“Eh every week talaga, I have a vitamin C drip. At diyan po kayo medyo relax lang. Kasi inisip niyo po na Glutathione ang aking ginagawa. Kanina nag-live selling ako, ang daming bumibili sa akin ng gluta.

“So to let you know, para hindi kayo naniniwala sa fake news, vitamin C po `yon, at matagal na namin ‘yon ginagawa, pandemic pa lang. lahat kami rito, tuwing may nararamdaman kami…

“Actually, never ko pong intention na mambastos or whatever. My intention was to show, na no matter how busy we are, dapat pina-prioritize pa rin natin ang paglalagay ng bitamina sa ating katawan.

“I had no intention whatsoever to disrespect the Senate or anything like that. It was never in my intention.

“And then, para sa akin, alam mo, honestly in my head, I was in my husband’s office. So siguro `yon ‘yung on my part, nakita niyo na hindi maganda, sa utak ko talaga, I was in my husband’s office.

“Ganun lang talaga, I felt na safe place `yon, because upisina po ng asawa ko, `yun ang aking iniisip.

“Pero, nag-post ako ako, kasi nga wala naman akong iniisip na bad intention kahit konti. So ngayon, ako naman, pinost ko. Tapos ang daming ang-react.

“So to respect them, kasi nga ang daming nag-react, dinelete ko. So I deleted that post, but I never ever said, that I was taking gluta drip. It was vitamin C. Okey, all right?

“Bakit sa Senate? Dapat po talaga, may appointment ako sa bahay.

“Oh sige, mag-question and answer tayo. Naging presscon ang live selling ko.

“Pero kasi… kasi… Teka, sabi ni Ellen, huwag na po kayong mag-explain, ang toxic ng mga tao dito…

“Pero huwag tayong ganiyan, kasi maganda ang mga deals na ibibigay natin ngayon. Hahahaha!

“So, as I was saying, dapat ang drip ko sa bahay talaga, kaso umabot ng 9:00pm, nasa upisina pa rin. So, pinapuntan ko na lang sila, at hindi ko naman alam na maging national issue pala.

“That’s why, I am saying sorry sa mga na-offend. But it was never my intention na i-offend kayo, na gawing parang hindi ka-respectable ang Senado, of course not!

“Now, I’m going back to my live selling. At sa mga gustong mag-hate pa riyan, okey, go, ‘di ba?” sabi ni Mariel.

“At tama kayo, na kahit mag-explain ako, kung hindi ako kilala, wala…,” pahabol na sambit na lang ni Mariel.

At siyempre binati na niya ang mga supporter niya, at tinuloy na ang pagbebenta ng mga mamahaling produkto niya. (Dondon Sermino)