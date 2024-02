Break ba talaga? Catriona Gray, Sam Milby magkasama sa trade launch

Bakit ba ayaw mamatay-matay ang chika na hiwalay na sina Catriona Gray, Sam Milby?

Pero bakit ba sa tuwing pinag-uusapan ang chika sa kanila, biglang-bigla may mga lumalabas na mga photo na magkasama sila!

Tulad nga nitong Sabado ng gabi, matapos pag-usapan sa iba’t ibang vlog ang diumano ay breakup nina Sam, Cat, hayun at makikita naman sa Instagram ni Isabel Oli, misis ni John Prats, ang photo na magkasama ang dalawa.

Naganap `yon sa isang event ng Cornerstone, ang management arm nina Cat, Sam.

Makikita sa mga photo ni Isabel ang iba’t ibang eksena. At sa second photo nga, magkatabi sina Cat at Sam, kasama si Isabel at isa pang girl.

“My very first trade-launch gathering with my @cornerstone clan. I was somewhat anxious about taking the little walk during the program, but my seatmates @catriona_gray @samuelmilby @charissetinionp @iamjusyoung and my husband @johnprats gave me encouragement and helped me feel more confident. What an amazing evening! Had a great time,” sabi ni Isabel.

At siyempre, nakahinga nang maluwag ang mga CatSam fan dahil sa photo na magkasama, magkatabi ang dalawa.

“Forever CatSam.”

“Sana po kung ano man mag-statement. This, to prevent mga innuendos from happening now. ‘Wag na lumala mga sabi-sabi. Kung ano man respetuhin na lang.”

“Thank you for this pics ate. Very timely for Sam x Cat.”

“I’m sure you did great! Nice seeing both Catriona and Sam. The marites is at it again. We are praying for you.”

“Nice seeing @catriona_gray and @samuelmilby together!”

“So happy @catriona_gray @samuelmilby.”

But of course, may mga faney na nagdi-demand na mas magandang magsalita rin sina Cat at Sam, para mas maging payapa ang lahat. (Dondon Sermino)