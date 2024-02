Bea De Leon, Denden Revilla hahambalos na

INANUNSYO ni coach Sherwin Meneses na maglalaro na sina Bea De Leon at Denden Lazaro-Revilla sa Creamline sa 8th Premier Volleyball League 2024 3rd All-Filipino Conference elims kontra Galeries Tower sa Huwebes.

Dehins pa sumabak ang dalawang bagong player sa Cool Smashers kontra Farm Fresh Foxies noong Sabado kung saan wagi ang una sa huli sa four-set.

Malaki ang maitutulong ng dalawang beterana kontra kay Trisha Tubu at Foxies, pero hindi pa nila naabot ang health standards na kailangan ng kampo.

”Gusto rin naming na maglaro sila eh, kaso yung protocol dun sa health medyo kapos pa sila. So expect sa Thursday, maglalaro,” sey ni Meneses.

Kampante naman ang coach sa dalawa kontra sa Highrisers dahil may katagalan din ang pahinga at ensayo ng koponan bago ang susunod na asignatura.

“Kasi galing sila sa therapy so hindi pa masyadong nakaensayo ng maganda. We have three days to prepare naman sa Thursday.”

(Armando Miguel Dumlao)