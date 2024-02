Balinas sa Hall of Fame

TAGUMPAY ang 3rd Philippine Chess Hall of Fame 2024 nitong Sabado sa Araneta Center sa Cubao, Quezon City.

Top 10 winners sina Jonathan Jota, ang inyong lingkod, Grandmaster Rogelio Antonio Jr., Fide Master Mark Jay Bacojo, National Master Jasper Faeldonia, International Master Daniel Quizon, Kevin Arquero, IM Michael Concio Jr., John Lance Valencia, Jeremy Marticio at Johann Cedrick Gaddi.

Mga category winner sina IM Barlo Nadera (top master), Jhulo Goloran (top non-master), Jan Lei Rosaupan (top varsity), Woman FM Allaney Jia Doroy (top lady), John Randall Peralta (top kiddie), Arnel Ellis (top senior) at Henry Evangelista (top unrated).

Ito ay inorganisa ni National Chess Federation of the Philippines director Martin Gaticales na sinuportahan ng pamilya ni late GM Rosendo Balinas Jr. sa pangunguna nina Bayanihan Chess Club co-founding chairman Dr. Joe Balinas at Engr. Antonio Balinas.

Layunin nitong makilala ang mga manlalaro na nagbigay ng karangalan sa bansa. Ang aking maestro na si GM Balinas ang bukod tanging Asyano na nagkampeon sa dating USSR . Niyanig niya ang chess world nang angkinin ang titulo ng 1976 Odessa International Tournament.

Walang talo si Balinas sa Russsian opponents, at angat ng puntos kina Lev Alburt, at dating Soviet champion Vladimir Savon.

Ang unang nagkampeon sa Soviet Union ay si world champion Cuban GM José Raúl Capablanca sa Moscow noong 1936 na sinundan ni American GM Reuben Fine sa Leningrad at Moscow noong 1937. “Balinas’ remarkable accomplishment brought great honor to his country, the Philippines, a nation that is sorely in need of heroes,” ayon noon sa mga chess expert.

Iginawad ng FIDE (World Chess Federation) kay Balinas ang international chess GM title.

Napapanahon na makilala ng Philippine Sports Commission, Philippine Olympic Committee at Games and Amusements Board ang aking guro para mabilang sa Sports Hall of Fame.

Kasama rin sa Chess HoF sina Asia’s First IM Rodolfo Cardoso, IM Renato Naranja, NM Eric Gloria, GM Darwin Laylo, ang inyong lingkod at iba pa.

***

Sumulong nitong Linggo ang Dan Jorda and IIEE-Bayanihan Chess Club sa Sentro Artista, Arton Strip Rockwell, Blueridge A sa Katipunan Ave., C5 Rd., Quezon City na mga inorganisa nina California-based Danilo Jorda, lawyer Rodolfo Enrique Rivera, IIEE National past president Engr. Allan Anthony Alvarez at kumpare kong si BCC founding president NM Almario Marlon Bernardino.

Full support dito sina Atty. Rudy Rivera, Atty. Juman Paa, mga inhinyerong sina Gerry Gamaro, Ervin Fernandez ng Genikos, Joseph Darren Solicar ng CSC Construction, Butch Florido, Efren Rocamora at Roger Reyes, Travis Vincent Chua, Starshots Coffee, Nova Welness store sa Dan Jorda at IIEE-Bayanihan Open FIDE rapid chess tournament.

Guest speaker si Torre at bumisita sina WGM Janelle Mae Frayna, art exhibit Ric Angeles at veteran journalist Jay Ruiz.

***

Matapos ang magumpay na isang torneo nitong Feb. 17 sa Brgy. Hall ng Luna-Candol sa Gubat, Sorsogon, isusulong ni Thailand-based coach NM Gerald Ferriol ang GMG Rapid Chess Tournament sa Robinson’s Galleria ng Ortigas sa QC sa Mar. 23 at sa Tigaon Sports Complex sa Camarines Sur sa Apr. 6.

Nangako rin siya ng muling pagsuporta sa BCC GMG Rapid Chess Tournament sa Oktubre.

***

Magandang balita para mga manlalaro sa Las Piñas City, mag iisponsor si Engr. Roger Reyes ng P50,000 IIEE Bayanihan Chess Tournament sa Setyembre.

***

Darayo sa Apr. 10 ang IIEE Bayanihan Chess Tournament sa Luisita, Tarlac City sa Cafemilya coffee shop na susuportahan nina chess organizers Henry at Regina Calacday ng Tarlac Cityh at Alfred Miranda ng Paniquie, Tarlac.

***

Tutulak ang PTC World Engineering Day sa Mar. 24 sa Koten Enterprises, Pasay City.

Ayon kay IIEE national past president Engr. Allan Anthony Alvarez, maraming chess tournament na inorganisa sa panahon ng pandemta na mga online bukod pa sa mga mini tournament sa IIEE office sa Monte de Piedad, QC.

***

Sumulong nitong Linggo ang 2nd Nueva Ecija Chess Knights Rapid Tournament sa SM Mega Center sa Cabanatuan City.

Ito ay inorgananisa ni Tournament Director Benjamin Bauto at suportado ng M.M Relucio Enterprises, Atty. Juman Paa, Atty. Bertrand Russel C. Dysangco, RN MAN, Jon Jon Villasenor, Louie Rian, Charlie Tobias at F02 SYD Avelino.