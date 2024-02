Ayudang legal para sa mga OFWs

Paulit-ulit nating naririnig at paulit-ulit din nating sinasabi na ang ating mga kababayang overseas Filipino workers o OFWs ang mga bagong bayani ng ating bayan.

Kaya naman nakakalungkot kapag nababalitaan natin na ang ating mga bagong bayani ay nagiging biktima ng pang-aabuso sa ibang bansa. Lalo na kapag naririnig nating sila’y pinagsamantalahan, minaltrato sa kanilang pinagtatrabahuhan at biniktima mismo ng kanilang mga amo.

At dahil sila ay dayuhan sa bansang kanilang pinagtatrabahuhan ay hindi agad sila makakuha ng tulong na legal. Hindi nga ba’t marami tayong nababalitaan na dahil sa dinanas na kalupitan at labis na kalungkutan ay ilang kababayan natin ang nawawala na sa katinuan ng pag-iisip.

Ang mga ganitong pagkakataon ay paulit-ulit na nagpapamukha sa atin na karapat-dapat talagang mabigyan ng dagliang tulong na legal ang ating mga OFW na nakakaranas ng kaapihan.

Kaya sa amin po sa Kongreso ay may inaprubahang panukalang batas na naglalayong palawakin pa ang saklaw ng pagbibigay ng legal na tulong sa mga Pinoy na naninirahan o nagtatrabaho sa ibang bansa. Deserve po ng ating mga bagong bayani ang lahat ng legal na tulong mula sa ating pamahalaan kung kailan at saan nila ito kailangan.

Ang inyong lingkod ay isa sa pangunahing may-akda ng House Bill (HB) 9305 na nagpapalawak sa legal assistance sa mga kababayan nating OFWs.

Nilalayon ng panukalang ito na payagan ang Department of Foreign Affairs (DFA) at Department of Migrant Workers (DMW) na magbigay ng legal na tulong sa mga OFWs upang maprotektahan ang kanilang karapatan anumang sandaling maharap sila sa usaping legal sa bansang pinagtatrabahuhan.

Kailangang sa panahon pa lamang ng imbestigasyon sa kasong kinasasangkutan ng ating kababayan ay may maibigay na tayong legal assistance hanggang sa court trial at maging pagkatapos mabigyan ng resolusyon ang bawat kaso.

Ito pong HB 9305 na naipasa ng Kamara sa botong 246-0 vote ay naglalayong amiyendahan ang Section 26 ng Republic Act (RA) 8042 o ang “Migrant Workers and Overseas Filipinos Act of 1995” para palawakin ang saklaw ng Legal Assistance Fund (LAF) ng DFA sa bawat nangangailangang OFW sa halip na manatiling limitado ang legal aid na ipinagkakaloob sa “consular assistance” lamang.

Target din ng HB 9305 na amiyendahan ang Section 14 ng RA 11641 o “Department of Migrant Workers Act of 2021” para palawakin ang legal services na ibinibigay sa OFWs sa ilalim ng Agarang Kalinga at Saklolo Para sa mga OFWs na Nangangailangan (AKSYON) Fund ng DMW.

Sa ilalim ng ipinasang panukala ng Kongreso, papayagang gamitin ang LAF ng DFA at AKSYON Fund ng DMW para pambayad sa serbisyo ng kukuhaning foreign lawyers na siyang magrerepresenta sa kababayan nating nahaharap sa legal na usapin.

Dito sa mga pondong ito kukunin ang pambayad sa pagsasampa ng labor o criminal cases laban sa mga nang-abuso sa OFW, pambayad ng kanilang piyansa kung kinakailangan at iba pang gastusin sa paglilitis.

Ang LAF at AKSYON Fund sa ilalim ng naturang panukala ay magiging available sa OFWs at overseas Filipinos mula sa panahon ng imbestigasyon, detensyon, pag-aresto hanggang sa panahon ng paglilitis kasama na ang pagsasampa ng apela.

Kung kailangan ang pagkuha ng foreign lawyers at paglalabas ng pondong may kinalaman sa kaso ay hindi na ito idadaan sa RA 9184 o Government Procurement Act bago aprubahan.

Gayunpaman, nakasaad din sa panukala na sa pagtatapos ng bawat taon, kailangang magreport ang DMW sa Congressional Oversight Committee (COC) tungkol sa status ng AKSYON Fund gayundin sa mga ginastos na kailangang iawdit ng Commission on Audit (COA).

Sa mga bansang wala pang tanggapan ang DMW, ang DFA ang ahensyang may mandato na magbigay ng legal assistance at iba pang kailangang tulong ng OFW. Ang DFA, DMW sa pakikipagkonsultasyon sa Overseas Workers Welfare Administration (OWWA) at iba pang ahensya ay kailangang bumalangkas ng implementing rules and regulations (IRR) para sa panukalang batas.

Pero gaano man po kaganda itong panukalang ito at gaano man kasinsero ang adhikain nitong matulungan ang mga OFW na nahaharap sa mga usaping legal, hindi po ito magiging ganap na batas kung walang partisipasyon ang ating mga butihing senador.

Kailangan pong umaksyon ang Senado at magpasa ng counterpart measure upang mabigyan ng legal na tulong ang ating mga kababayan na nahaharap sa iba’t ibang uri ng asunto sa labas ng bansa.

Kung hindi kikilos ang mga senador, hindi po magkakaroon ng katuparan itong mga ipinupursige nating tulong na legal sa mga kababayan nating nangangailan. Kaya naman hinihimok natin ang Senado na umaksyon na at ipasa ang kanilang bersyon ng panukala.

Bukod po ito sa “Magna Carta of Filipino Seafarers Act” na nakapokus naman sa pagbibigay ng tulong sa ating mga kababayang seamen.

Tayo rin po ang pangunahing may-akda ng House-approved HB 7325 na naglalayong bigyang kapangyarihan ang DMW at iba pang kinauukulang ahensya para maproteksyunan ang tinatayang 700,000 seafarers na nagtatrabaho sa mga foreign-flagged ships o Philippine-registered vessels na may internasyunal na operasyon.

Nakasalalay po sa aksyon ng Senado kung matutulungan na natin ang mga OFWs na nahaharap sa usaping legal at mga seafarers na kailangan nating proteksyunan. Sa gitna ng iba’t ibang usaping lumulutang ngayon, nawa’y ‘wag pa rin nating kaligtaan ang mga bagong bayani ng bayan.