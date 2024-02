ISANG kakaibang cake ang kinaaliwan ng mga netizen dahil bukod sa mura at madaling gawin, napakasarap at praktikal din ito.

Ito ang adobo cake, ang bagong hit sa Pinoy foodie community na mas solid kumpara sa totoong birthday cake!

Sa katunayan, tiyak na busog ang lahat kapag itong adobo cake ang hinanda sa birthday celebration.

Sa isang Facebook post ng Awesome Pinoy Foodies, tampok ang reposted picture ng isang adobo cake na pa-birthday ng isang ina sa kanyang anak.

“’Nak pasensiya ka na wala pambili ng tunay na cake si Mama,” sabi sa caption ng post.

Galing ang larawan sa isang Vietnamese Facebook group pero maraming Pinoy ang naka-relate at naaliw dito dahil adobo ang isa sa mga classic Filipino dish na talagang hindi puwedeng mawala sa anumang okasyon.

Base sa larawan, papasa naman talagang birthday cake ito.

Bukod sa may adobo filling ang cake na gawa sa kanin, overload din ito sa sauce na nagmukhang binudburan ng caramel o syrup.

Tuwang-tuwa naman ang mga netizen na nabigyan sila ng sulit at masarap na tipid hack para sa kanilang next na birthday celebration:

“Sarap, daig pa niyan ang cake,” hirit ng isa.

“Ang galing ‘di mo akalain na adobo and rice sya.. Mas okey na ‘to kesa cake,” komento naman ng isa.

“Mas solid yan sa totoong cake.”

“Brilliant idea!”

“I will take this anytime! All-time favorite!”

“Nice suggestion, thank you!”

“Ang cake na kaya kong araw-arawin!”