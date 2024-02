Record high ang naitalang bilang ng mga Pilipinong bumisita sa bansang Japan noong 2023.

Sa datos, umabot sa 620,000 ang bumisita sa naturang bansa na lumampas pa sa annual figure sa mga namasyal dito bago kumalat ang COVID-19 noong 2020.

Ayon kay Japanese Ambassador to Manila Koshikawa Kazuhiko, Pilipinas ang top source ng Japan ng mga turista sa Southeast Asia noong July 2023 na umabot sa 51,700 arrival.

Base sa Japan National Tourism Organization nasa kabuuang 622,300 bisita mula sa Pilipinas noong 2023 na katumbas ng 1.5% pagtaas mula sa lebel na naitala noong 2019 o bago ang COVID-19 pandemic.

“People-to-people exchange is flourishing. We would like to keep our country attractive to the Filipino people,” wika ni Koshikawa.

“Since I arrived in the Philippines as Ambassador to the Philippines, ties between Japan and the Philippines have extended to a wide range of levels,” anang opisyal.

“Our bilateral relations have evolved beyond traditional areas and made great progress in a variety of new areas with warm support of the Filipino people. Under the strong leadership of both countries and your support, I hope cooperation between Japan and the Philippines will grow to even greater heights,” giit pa ni Koshikawa.

