2 motorsiklo, Van nagsalpukan: 3 todas, 6 sugatan

TATLONG katao ang nasawi habang anim na iba pa ang sugatan matapos magsuwagan ang dalawang motorsiklo at van sa San Ildefonso, Ilocos Sur kahapon nang madaling araw.

Kinilala ni San Ildefonso Police Station (SIPS) chief-of-police P/Capt. Alberto Ramos Jr. ang mga biktima na sina Gian Marco Domingo, 27 anyos, driver ng Honda PCX, taga-Barangay Balaleng Laudenia, Bantay; Rodel Palacpac, driver ng Honda NMAX, residente sa Barangay San Julian Norte, Vigan City at ang kanyang angkas na si Mark Joper Tamayo, 17 anyos ng Barangay San Lucas, Magsingal, pawang sa nasabing lalawigan.

Samantala, ginagamot naman sa isang ospital sina Flor Andrie Fermato, 22 anyos; Dionisio R. Maristela, 46 anyos, driver ng van at mga pasahero niyang sina Mark Rensel Riambon; Rowel Molina; Samuel Visario at Ruben Anor, ng nasabi ring lalawigan, matapos magtamo ng mga pilay at sugat sa katawan.

Ayon sa inisyal na ulat ng SIPS traffic bureau, galing umano sa inuman sina Domingo, Palacpac at Tamayo sa Barangay Gogonggong sa San Ildefonso at bumabagtas sa nasabing lugar nang maalubong nila ang van pasado alas-dos nang madaling araw.

Tinatahak din ng van na minamaneho ni Maristela ang lugar nang mawalan ito ng preno at inagaw ang kabilang linya ng kalsada kung saan parating naman ang mga motorsiklo.

Nagsalpukan ang mga ito at dahil sa lakas ng impact, tumilapon ang mga sakay ng dalawang motorsiklo may ilang metro ang layo mula sa lugar at sumadsad sa kanal kung saan sila nagtamo ng malalalim na sugat sa ulo at katawan na naging sanhi ng kanilang pagkamatay.

Samantala, nabangga ang van sa concrete railing ng isang tulay na naging dahilan ng pagtagas ng gasolina nito.

Gayunman, nailigtas ng mga pulis at rescue team ang mga pasahero ng van bago ito sumabog at masunog ang van.

(Allan Bergonia)