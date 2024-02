Sunshine katakam-takam, pasabog na alindog

Pinaulanan ng ‘omg’ at ‘fire’ emoji ang social media account ni Sunshine Cruz. Eh kasi naman, ang dami niyang kinabog na mga batang aktres ngayon, na sa halip na sila ang kuning endorser ng panty, bra, ang aktres na 46 years old na, at may tatlong malalaki o dalagita/dalaga na ring mga anak ang napili, ha!

Walang duda na habang tumatagal, lalong nagiging katakam-takam si Sunshine. Na hindi talaga niya pinabayaan ang kanyang alindog, kaya naman hanggang ngayon, mabentang-mabenta pa rin siya sa pelikula, teleserye, at endorser sa mga produktong pagpapaganda, pagpapaseksi.

“I am incredibly excited to share the news that I have become the latest ambassador for @benchbodyph. This opportunity means a lot to me and I am truly grateful for it. It’s like checking off one of my dreams from my bucket list. #ageisjustanumber #grateful #bucketlist,” sabi ni Sunshine.

Super happy siyempre ang mga kaibigan, anak ni Sunshine.

“That’s my mommyyyy!” sabi ni Sam Cruz.

“Sexy!!!!”

“Omg!”

“Congratulations Shine! To being this youthful & beautiful at this phase in life.”

“Wowwwwwwww!”

“Grabe ka Ate Shine!!!”

“Yasss! Slay ‘Shine!”

“Ms. Shineeee looking soooo good!!!!”

“Wooohooooo! Hello my gorgeous, hottie, sissy.”

Well, kaya hindi kataka-taka na hanggang ngayon, mabenta pa rin sa mga boylet si Sunshine, ha!

(Dondon Sermino)