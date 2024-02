Mapapahiya lamang ang Senado kung iimbestigahan ang isyu ng ginawang Intravenous Glutathione (IV Gluta) drip procedure ni Mariel Padilla sa loob mismo ng Senado, ayon sa mister nitong si Senador Robin Padilla.

“Magpapasalamat ako dahil pinasikat n’yo ulit ‘yong asawa ko,” pabirong tugon ni Padilla sa interview ng DWIZ nang tanungin kaugnay sa natanggap na pambabatikos ng mga netizen kay Mariel matapos i-upload sa Instagram ang isinagawa nitong gluta drip session sa kanyang tanggapan.

Ngunit depensa naman ng senador, wala umanong dapat na ikabahala ang publiko dahil alam umano ng asawa niya ang ginagawa nito.

Nagbanta na si Senador Nancy Binay, chairman ng Senate Committee on Ethics na posibleng siyasatin niya ang isyu dahil nakakaapekto ito sa imahen ng Senado.

“Huwag na lang po nating gawing political issue, dahil showbiz ito nakakahiya sa taong-bayan,” giit ni Padilla.

“Mas maraming dapat busisiin doon sa Senado hindi iyong ganitong ano lang. Nakakahiya naman sa taong-bayan kung ‘yong pera nilang gagamitin natin sa ganito,” diin ng senador.

Maging si Senador Ramon “Bongbong” Revilla na isa ring taga-showbiz ay naniniwalang hindi na dapat palakihin o gawing isyu ang naturang in-sidente.

“Sa tingin ko hindi dapat na gawing isyu gawin, alam naman siguro nila Mariel at Robin kung ano ang tama at mali, huwag na natin bigyan ‘yan ng masamang kahulugan. Siya naman ang may katawan, tingin ko naman hindi naman siguro nakakasama sa katawan ‘yan,” ayon pa kay Revilla kasabay ng pagsasabing mas marami umanong problemang dapat na solusyunan ng Senado at hindi ang mga intriga.

(Eralyn Prado)