Sen Nancy kinampihan ng mga netizen: Mariel hinihintay mag-public apology

Marami ang humanga kay Senator Nancy Binay nang magbigay siya ng pahayag tungkol sa controversial na pagpapa-gluta IV drip ni Mariel Rodriguez sa mismong opisina ng mister nito na si Senator Robin Padilla.

Pinag-usapan ang ginawang iyon ni Mariel na pinost niya mismo sa kanyang social media accounts, pero dinelete rin naman.

Binakbakan nga ng netizens ang misis ni Sen. Padilla dahil sa ginawang ‘yon sa loob ng opisina ng actor-politician.

Kinabiliban naman si Sen. Binay dahil sa pahayag niya na, “Nakaka-bother lang dahil `yung IV procedure was done inside the Senate premises na walang abiso mula sa clinic.

“And to make it more complicated, `yung gluta drip ay na-declare na mismo ng DOH na unsafe, banned ng FDA, and it was administered outside the clinic without the proper medical advice from a licensed health professional.”

Kampi nga ang karamihan sa sinabi ni Sen. Binay.

Hinihintay namang magpaliwang si Mariel sa kanyang ginawa, pero as of presstime ay wala pang explanation ang misis ni Sen. Padilla.

May iba naman na nagsasabing dapat mag-public apology si Mariel.

Samantala, ilang nakakakilala naman kay Mariel ang nagsasabing tiyak na haharapin ng misis ni Sen. Robin ang tungkol sa isyung ito.

Inaasahang may paliwanag na gagawin si Mariel.

Mananatiling bukas naman ang mga pahina ng Abante para sa magiging pahayag ni Mariel tungkol sa isyung ito.

(Joanna Maling)