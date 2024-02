Kailangang ligawan ng mga senador ang Kamara de Representantes upang hindi nila ipitin ang panukala sa P100 minimum wage hike.

Ayon kay Senador Ramon Bong Revilla, kung kinakailangang kausapin niya ang liderato ng Kamara ay gagawin niya alang-alang sa kapakanan ng mga minimum wage earner na umaaray na sa pagtaas ng presyo ng bilihin.

“It takes two to tango dahil bicameral tayo. Kailangang pumasa ito sa Lower House, at least sa Senado pasado na ito, isa na lang, mag-lobby tayo sa House and then aakyat iyan sa pangulo,” wika ni Revilla sa interview ng DWIZ nitong Sabado.

Sa Lunes aniya ay makakaharap niya si Speaker Ferdinand Martin Romualdez at iba pang kongresista sa Malacanang at posibleng doon ay kausapin niya ang mga ito na ipasa sa Kamara ang wage hike bill.

Pasado na sa ikatlo at huling pagbasa ng Senado ang panukalang P100 dagdag sa minimum wage ng mga nagtatrabaho sa pribadong sektor. Ang wage hike bill ay kinontra na ng Employer’s Confederation of the Philippines (ECOP).