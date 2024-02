Nakatakdang pirmahan ni Pangulong Ferdinand “Bongbong” Marcos Jr. ang isang batas na naglalayong pagkalooban ng P10,000 cash ang mga 80 anyos pataas, ayon kay Senador Ramon Bong Revilla Jr.

Sinabi ni Revilla na pinadalhan ng imbitasyon ang mga senador na dumalo sa signing ceremony na gaganapin sa Malacanang sa Lunes.

“Wala tayong narinig na may ibe-veto siya. In fact, ipinatawag niya ang mga senador at pipirmahan niya ito sa harapan naming lahat on Mon-day,” wika ng senador sa interview ng DWIZ nitong Sabado.

“Ito ‘yong matagal na nating pinapangarap, at least matutupad na kaya we are very thankful sa mahal na pangulo,” dagdag ni Revilla.

Base sa Senate Bill No. 2028 na pangunahing iniakda ni Senador Revilla, P10,000 cash ang matatanggap ng mga nakatuntong ng 80 anyos at P20,000 naman sa 90 anyos. Mananatili naman sa P100,000 ang matatanggap ng mga centenarian.

Nitong Sabado, nilinaw ng senador nagbago na ito dahil kapag umabot ng 80, 85, 90 at 95 anyos ay makakatanggap ng P10,000 cash.

“At the age of 80 may P10,000 ka na, 85 another P10,000, 90 another P10,000, 95 another 10,000 tapos when you reached 100, P100,000 pa rin,” paliwanag ni Revilla.

Hindi pa makumpirma ng senador kung sinahog sa 2024 national budget ang alokasyon sa implementasyon ng magiging batas na ito.

“May utang sa kanila ang gobyerno,” ani Revilla na nagsabi pang gagawan niya ito ng paraan na makuha ng mga octogenarian at nonagenarian ngayong taon.

Kasabay nito, isiniwalat din ng senador na inihain na niya ang panukala para ibaba sa 56-anyos ang senior citizen sa bansa mula sa 60-anyos.

“Kung 56 ka na, senior citizen ka na,” ani Revilla.