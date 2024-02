Nagbabala si Senador Robin Padilla na sisiklab ang kaguluhan sa bansa kapag ipinaaresto ng Senado si Pastor Apollo Quiboloy ng Kingdom of Jesus Christ (KOJC).

“Kung ipagpipilitan ng Senado o ng malaking kapulungan yung sinasabi nilang pag-issue ng subpoena at warrant eh siyempre po malaking gulo ito kasi sinabi na ni pastor na hindi siya pupunta eh. So paano ito, palalakihin ba natin ito?” babala ni Padilla sa interview ng DWIZ nitong Sabado.

Aniya, milyon ang mga follower ni Quiboloy kaya posibleng umalma at magalit ang mga ito kapag inaresto ng Senado ang kanilang lider.

“Kailangang isalang-alang natin dito na milyon din ang followers ni Pastor Quiboloy. Kailangan nating isalang-alang ang kapayapaan at kata-himikan natin,” diin ni Padilla.

Hirit pa ng Padilla kay Senador Risa Hontiveros, tapusin na ang imbestigasyon ng Senate Committee on Women, Children, Family Relations and Gender Equality at gumawa ng rekomendasyon upang maiakyat na sa korte ang reklamo laban sa founder ng KOJC.

“Tapusin na ‘yong kanyang committee hearing at irecommend na lang niya na kasuhan na si Pastor Quiboloy para sa korte na po iyan,” giit ni Pa-dilla.

“Ang matatanggap nila ay dalhin ito sa korte. ‘Yon lang naman ang kanilang hiling na sa korte ito pag-usapan,” dugtong pa niya.

Itinakda ni Hontiveros ang susunod na pagdinig ng komite sa Marso 5 kung saan kapag hindi pa dumalo si Quiboloy ay irerekomenda niyang isyuhan na ito ng arrest warrant.

Inakusahan si Quiboloy ng pag-aabuso sa mga babaeng alagad ng kanyang simbahan, ilan ay mga menor de edad. Nasa wanted list din ito ng Federal Bureau of Investigation.

Si Quiboloy ay pinadalhan din ng subpoena ng House Committee on Legislative Franchise na siyang nagsasagawa sa paglabag sa prangkisa ng Sonshine Media Network International (SMNI).

Sabi ni Padilla, maituturing na inosente si Quiboloy dahil hindi pa naman ito hinahatulan sa alinmang korte sa Pilipinas.

“Sa batas natin, hanggang hindi ka proven guilty, you are innocent,” ayon sa senador.