Pabonggahan ng birthday: Anne Curtis tinapatan ni Wally Bayola

Tinapatan talaga ng ‘Eat Bulaga’ ang inaabangang birthday celebration ni Anne Curtis sa ‘It’s Showtime’ nitong Sabado ng tanghali, huh!

Kung super promote si Anne at ang Kapamilya noontime show ng nasabing birthday concert, aba Biyernes pa lang ay nag-celebrate na ng birthday si Lola Belen sa ‘Eat Bulaga’.

Si Lola Belen ang kinagigiliwang matandang character sa AI family ng segment na ‘Gimme Five: Laro ng mga Henyo’, na ginagampanan ni Wally Bayola.

At nitong Sabado nga ay may mas malaki at bongga pa siyang birthday celebration sa TV5 noontime show nina Tito Sotto, Vic Sotto, Joey de Leon, at Legit Dabarkads, ‘noh?!

Pero siyempre, trending naman ang hashtag na ‘ShowtimePaANNEdar!’ ni Anne kahit nga tinapatan siya ni Lola Belen.

Actually, tila may hangover pa si Anne sa pinanood na ‘The Eras Tour Concert’ ni Taylor Swift sa Melbourne, Australia.

Bigay na bigay nga kasi si Anne sa pag-sing ng live at pagsayaw sa mga kantang pinasikat ni Taylor tulag ng ‘Ready For It’, ‘Cruel Summer’, ‘Bejeweled’, at ‘Shake It Off’.

Dinala talaga ni Anne ang pinanood na concert sa ‘It’s Showtime’ stage para mapanood ng solid madlang pipol.

Nakailang costume change rin siya, ha. Pang-diva concert ang outfits niya na pawang mga gawa ni Michael Leyva.

So bongga nga ni Anne!

Pati ‘yung running joke nila ni Vice Ganda sa show na nag-uuwian daw ang mga OFW sa Pilipinas kapag birthday ni Anne ay naging totoo.

Sabi nga ni Anne, mas naging meaningful daw ang birthday celebration niya dahil tinototoo ng mga OFW ang biruan nila ni Meme Vice.

May mga nag-uwian talagang mga kababayan natin na nagtatrabaho sa ibang bansa.

Nag-post pa nga sila sa social media ng kani-kanilang boarding pass/ticket para lang ipakita kay Anne na uuwi sila para manood ng live sa show at naging special guest pa nga sila sa studio.

Hinandugan pa ng Asia’s Sweethearts ng kantang ‘Enchanted’ ang mga bagong bayani ng bayan (OFWs)

Opisyal ding inanunsiyo ni Vice na tuwing birthday ni Anne ay ise-celebrate nila ang OFW Day sa Kapamilya noontime show.

Dagdag tsika pa ni Jhong Hilario, si Anne na raw ang bagong dyosa ng mga OFW.

Samantala, going back sa selebrasyon naman ni Lola Belen sa ‘Eat Bulaga’, opening number pa lang ay kinanta na nina Atasha Muhlach, Ryzza Mae Dizon, Miles Ocampo, at Carren Eistrup ang ‘Dyosa’ ni Skusta Clee para i-celebrate ang kaarawan ng natatanging lola ng noontime show.

Kinaaliwan naman ng legit Dabarkads ang live na guesting sa ‘EB’ stage ng kambal na AI characters na sina Ellen at Lenlen na ginampanan naman nina Maine Mendoza at Atasha bilang surprise sa kanilang AI grandmother.

Ang tanong — alin kaya sa dalawang selebrasyon ng birthday ang mas ang pinanood ng sambayanan?

‘Yun na!

