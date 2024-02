Mylene Paat, Crossovers binundol Strong Group

HUMARUROT sa ikalawang panalo ang Chery Tiggo Crossovers upang sagasaan ang Strong Group Athletics sa pamamagitan ng straight set sa 25-12, 25-17, 25-19, sa 8th Premier Volleyball League (PVL) All-Filipino Conference, Sabado ng hapon sa Smart Araneta Coliseum sa Quezon City.

Tumapos ng doble pigura ang dating Conference MVP sa 10 puntos mula sa siyam na atake at isang service ace upang dalhin sa malinis na ikalawang panalo ang koponan, habang nalasap naman ng Strong Group ang magkasunod na pagkatalo matapos yumuko sa Petro Gazz Angels sa straight set noong opening day.

“Siyempre iyung past two games namin malaking tulong sa amin lalo na sa pagpasok ng mga bagong players at decision-making ng coaches na lahat kami ready talaga at magagamit namin lahat against sa Choco Mucho next game,” pahayag ni Paat.

Umalalay si Ennajie “EJ” Laure ng siyam.na puntos lahat mula sa atake, gayundin ang tig-pitong puntos nina Czarina Carandang at Princess Anne Robles kasama ang anim na excellent digs, habang may ambag sina team captain Abigail Marano ng anim na puntos at Ejiya “Eya” Laure sa limang puntos.

Ipinakita agad ng Chery Tiggo ang bangis sa opensa nang ilatag ang 15 atake kasama ang tatlong aces at isang block, habang mas lalo pang umariba ang takbo ng atake ng Crossovers sa kabuuang 21 puntos mula sa atake kasama ang dalawang aces.

Sa kabuuang laro ay ipinadama ng Chery Tiggo ang kinailangang opensiba sa 52 puntos mula sa atake na naghahandang makatapat ang last season runner-up na Choco Mucho Flying Titans sa susunod na Sabado sa pinakatampok na laro sa alas-6 ng gabi sa Philsports Arena sa Pasig City.

Rumehistro naman ng tig-walong puntos sina Dolly Grace Versoza na nagdagdag pa ng anim na digs at pitong receptions, Sheeka Espinoza at Justine Rebleza na sunod na makakalaban ang Capital1 Solar Energy sa Marso 5 sa Philsports Arena bandang alas-4 ng hapon.

(Gerard Arce)