Melai kinilig sa umaapaw na ‘KIMistry’ ng ChiuPau

Finally, lalabas na ang trailer ng first romantic-comedy teleserye nina Kim Chiu at Paulo Avelino o ng ChiuPau, ang ‘What’s Wrong With Secretary Kim’, ha!

Inanunsyo na kasi ng streaming platform na Viu sa kanilang social media accounts ang date ng release ng trailer nito.

Sey nila, “Level up na tayo sa umaaPAU na KIMistry!!! It’s a date with Vice Chairman and Sec Kim as the highly-anticipated #WWWSKiligTrailer drops this Monday, Feb 26 at 12NN!”

Kahit nga ilang segundo na pasilip pa lang nga ang pinapakita ay ang dami nang kilig na kilig sa tambalang KimPau, ha!

Sey ng isang netizen, “Grabe super bagay, supah kilig and sweet pero ang cute ’yung pag sneeze.”

Komento naman sa Facebook, “No deception for KimPau please… Defy the Fengshui and astrology please. So that this love team will cross the bridge between showbiz only and love despite all the odds.”

Dahil nga sa umaapaw na chemistry ng dalawa ay napuno ang comment section ng Facebook post ng Viu Philippines ng mga exciting at kinikilig comments at gayundin ng mga request ng mga kababayan natin na nasa ibang bansa na sana maipalabas sa bansa nila ang inaabangang KimPau serye.

“Sana magawan ng paraan ang ibang bansa na mapanood ’to.”

“Gustong-gusto namin mapanood yan dito sa ibang bansa pero paano? Sana magawan ninyo ng paraan daming OFW (overseas Filipino workers) ang nag-aabang.”

“How about in Canada? Viu is not available dito, where to watch?”

Hindi lang ang netizens ang kinilig sa mga characters nina Paulo at Kim na sina Vice Chairman at Secretary Kim dahil pati na rin ang hosts ng online show na PrimetimeBayan na sina Jennice Garcia at Melai Cantiveros ay flinex ang pagkakilig nila sa KimPau, ha!

“Kinikilig ako, ang daming halik, as in ang daming kiss,” sey ni Jennica.

“’Yung love team nila (Kim at Paulo) sa screen lumalabas para talagang grabe ang chemistry nila,” komento naman ni Melai.

Dagdag naman ni Jennica, “At tsaka nagko-complement ‘yung shape ng mukha nilang dalawa,ang gwapong-gwapo at gandang-ganda.”

“Tumataas ang balahibo ko,” sey pa ni Melai.

Naku dahil sa rami ng supporters at sunod-sunod ang series ng KimPau ay mukhang sila na ang love team of the year.

Bonggels!

(Byx Almacen)