May Global Force award: Sarah pararangalan ng Billboard

Trending at super saya ng fans ni Sarah Geronimo sa social media dahil sa panibagong international achievement ng Philippine Pop Royalty.

Isa si Sarah sa tatlong Global Music Superstars na paparangalan bilang Global Force awardee ng Billboard’s Women in Music Award 2024.

Mula pa noong 2007, kinikilala na at pinararangalan ng Billboard ang mga kababaihang gumagawa ng malaking impact at nagpapamalas ng kakaibang galing sa larangan ng music worldwide.

Hindi lang dapat sikat, dapat achiever ang isang singer para gawaran ng prestihiyosong pagkilala sa music industry.

Actually, ngayong taon lang magbibigay ang nasabing international music award-giving body ng Global Force award at masuwerte ngang isa si Sarah sa mga unang makakatanggap nito.

Kasama ng misis ni Matteo Guidicelli bilang inaugural winners sa prestigious award si Luisa Sonza (singer-songwriter from Brazil), at ang ipinagmamalaki ng Italy na si Annalisa.

According sa BillboardPH, napili si Sarah dahil sa husay nitong mag-perform, “She is an all-around performer whose talents and artistry knows no bounds.”

Dahil sa panibagong achievement na ito ng Pop Star Royalty, si Sarah na nga ang kauna-unahang Filipina na magiging Global Force awardee at siya rin ang first full-blooded Filipina na pararangalan ng Billboard’s Women of Music. Bongga!

For sure, aabangan ng Pinoy fans all over the world ang pagrampa ni Sarah sa nasabing awards night on March 6, 2024 na gaganapin sa YouTube Theatre in Los Angeles, California.

Congrats, Sarah!

(Ogie N. Rodriguez)