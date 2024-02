Maria Rochelle Lalongisip, Adamson pinitas unang ‘W’

Mga laro sa Linggo: (MOA Arena)

1:00pm – FEU vs UE (women’s)

3:00pm – UST vs DLSU (women’s)

APAT na manlalaro ang tumapos ng double digits para sa Adamson University (AdU) Lady Falcons na pinagbidahan ni Maria Rochelle “Ishie” Lalongisip laban sa University of the Philippines (UP) Lady Maroons 25-22, 25-22, 28-26, sa unang laro ng 86th University Athletic Association of the Philippines (UAAP) women’s volleyball tournament, Sabado, sa SM Mall of Asia Arena sa Pasay City.

Tumapos ang 22-anyos na outside hitter ng kabuuang 12 puntos mula sa 11 atake at isang block kaantabay ang 16 excellent digs at pitong excellent receptions upang bigyan ng unang panalo si head coach JP Yude.

Nakatulong ng 5-foot-7 spiker sa pagbanat ng mga atake higit na sa dikitang third set si Mary Ann Nuique na tumapos rin ng 12 puntos mula sa siyam na atake, dalawang ace at isang block kasama ang apat na digs.

“Pinagplanuhan po namin itong game namin para dito kami kukuha ng kumpiyansa para sa mga next games namin. Alam po namin na marami pa kaming maipapakita sa next games,” pahayag ni Lalongisip.

Nakatulong rin para sa San Marcelino-based squad sina Antonnette Adolfo na kumamada ng 11 points mula sa walong atake, dalawang aces at isang block kasama ang 14 excellent digs, kapitana Lucille Almonte na may double-double rin sa depensa sa 14 excellent receptions at 12 excellent digs kasama ang walong puntos mula sa anim na atake at dalawang blocks at floor defender Karen Verdeflor sa 21 digs at 12 receptions upang makuha ang 1-1 kartada.

“Nung nag-eensayo kami, sabi ko sa players ko kasi kailangan natin to give our best every time sa pagti-training para madala natin sa paglalaro. Kanina iyun ang nangyari,” saad ni Yude, na lumikha ng kasaysayan para sa Baby Falcons nang dalhin sa unang kampeonato ang high school girls volleyball sa pamamagitan ng 14-0 sweep laban sa National University Nazareth School (NUNS) sa finals.

Makailang beses ring nagtangka ang Lady Maroons na makahabol sa bawat set mula sa first set na kalamangan ng Adamson sa 21-14 ay unti-unting dumikit ang UP sa pagtutulungan nina Nina Ytang, Irah Jaboneta at Jenn Gould upang dumikit sa 22-24, subalit tinuldukan ng Adamson.

Sa ikalawang set ay halos pareho rin ang pangyayari mula sa 14-21 ay idikit muli ng UP sa 22-24 kasunod ng atake ni Gould, ngunit muling nanaig ang tibay ng dibdib ni Lalongisip upang tapusin ang laro sa 2-0.

Sa ikatlong set ay naging madikit ang tapatan nang magawa pang maka-abante ng UP sa 22-21 mula sa banat ni Ytang.

Makailang beses nagkapalitan ng puntos ang bawat panig para mauwi sa ilang tablahan, ngunit kumarga ng palo si Nuique at ang krusyal na net touch challenge ni coach Yude upang magtapos ang laro sa loob ng isang oras at 42 minuto.

Nanguna para sa UP si last season Best Middle Blocker Ytang sa kabuuang 18 points mula sa 12 atake at anim na blocks kasama ang tig-dalawang digs at receptions.

(Gerard Arce)