Kai nagkasakit, Richard tutok sa pag-aalaga

Ka-chat namin si Richard Gutierrez noong isang araw at bigla ay hindi na siya sumagot sa mga tinanong ko.

After ng ilang oras ay nag-chat uli siya sa amin.

Sorry raw dahil hindi na nga siya nakapag-reply pa.

“Nagka-lagnat si Kai, had to get him from school and take care of him,” sey ni Richard.

Pagdating nga sa mga anak na sina Zion, Kai ay palaging tutok si Richard.

Kuwento naman sa amin ni Annabelle Rama, tinawagan daw si Richard ng teacher ni Kai para i-inform ito na masama ang pakiramdam ng bata at may sakit nga.

“Si Richard na mismo ang sumundo kay Kai sa school. Siya na rin ang nag-alaga sa bata.

“Ganun naman si Chard sa nga anak niya. Priority niya ang mga bata.

“Masaya siya na tutok siya sa pag-aalaga kina Kai at Zion,” tsika ni Tita Annabelle.

Siyempre, taranta rin ang lola kapag nagkakasakit ang mga apo niya.

“Siyempre naman, mahal na mahal ko ang mga apo ko. Natataranta ang beauty ko kapag may nagkakasakit sa kanila.

“Kaya nga si Chard, naiintindihan ko na kailangan niyang tutukan, alagaan si Kai.

“Masaya nga si Kai na si Chard mismo ‘yung nag-aalaga sa kanya. Si Chard mismo ‘yung nagpapakain, nagpapainom ng gamot.

“Si Chard din ‘yung nagtse-check kung nag-normal na ba ‘yung temperature ni Kai,” kuwento pa ni Tita Annabelle.

Siyempre, masaya si Bisaya na si Richard mismo ang nag-aalaga sa mga anak at hindi basta inaasa lang sa yaya.

‘Yun na!