Justin Brownlee tiyak mas mabagsik vs Chinese Taipei

Laro sa Linggo: (PhilSports Arena)

7:30pm – Gilas vs Chinese Taipei

Asahan ang mas mabangis at mas pulidong Justin Brownlee sa court kapag ini-host ng Gilas Pilipinas ang Chinese Taipei sa first window ng FIBA Asia Cup 2025 Qualifiers sa PhilSports Arena ngayong Linggo, February 25.

Alas-7:30 ng gabi ang iskedyul.

Sa unang pagkakataon makalipas ang isang taon, lalaro muli sa Manila si Brownlee bilang naturalized player ng Gilas. February 2023 din nang huling nag-uniporme ng Pilipinas ang resident import ng Ginebra sa last window ng FIBA World Cup qualifiers.

Sumalang pa siya sa PBA Governors Cup, natalo ang Gins sa TNT sa anim na laro sa finals.

Balik sa national team si Brownlee sa 19th Asian Games sa Hangzhou, pero matapos ihatid ang Pilipinas sa gold medal noong October ay nag-positive sa banned substance. Bumalik siya ng US, binuno ang tatlong buwang suspensiyon.

Ni-lift ang ban, kinuha muli ni coach Tim Cone si Brownlee bilang naturalized player sa Asia Cup qualifiers.

Nagpagpag ng kalawang si JB sa 94-64 win ng Gilas kontra Hong Kong sa Tsuen Wan Stadium nitong Pebrero 22.

Tumapos si Brownlee ng 16 points, 7 rebounds, 7 assists at 3 steals.

Namalahibo siya sa first half, naka-9 points lang.

“You can tell that he had rust,” ani Cone sa postgame press conference. “He hasn’t played a game in four months so he had a lot of rust to brush off.”

Kahit nanambak na ang Filipinos, pinaglaro pa rin ni Cone ang kanyang Gins import sa fourth quarter at tumagal ng 27 minutes, 21 seconds. Tumapos siya ng 6 of 12 shooting, 2 for 3 sa 3s.

“I told the bench we’ll keep Justin in there so he can continue to get his rhythm so it was great to see him in the second half get his rhythm and be the Justin we know,” dagdag ni Cone. “We’re happy that he’s back and we think he’ll play better against Taiwan.”

(Vladi Eduarte)