Jimmy Butler, iba pa napatalsik sa laro sa basketbol na muntik maging rambol

KASAMA si Jimmy Butler ng Miami sa apat na players na na-eject nang magkagulo sa kaagahan ng fourth quarter ng 106-95 win ng Heat kontra Pelicans Biyernes ng gabi sa Smoothie King Center sa New Orleans.

Napatalsik din sa laro sina Miami reserve Thomas Bryant at Pelicans players Jose Alvarado at Naji Marshall. Dalawang fans pa ang ineskortehan palabas, isa rito ang nakitang nambato sa Heat mula sa front row seats.

Bago napalabas ay nakapagsumite si Butler ng 23 points, 9 rebounds. May 24 points si Bam Adebayo, 17 kay Duncan Robinson mula limang 3s.

Nangyari ang insidente 11:19 pa sa laro habang lamang ang Miami 84-80.

Pinigil ni Heat center Kevin Love si Zion Williamson na pa-layup matapos agawan ng huli si Butler sa kabila. Bagsak si Williamson sa foul ni Love.

“It was just, I think, a misunderstanding of the play,” ani coach Erik Spoelstra. “I think Zion slipped on the play when K-Love grabbed him and it looked a lot worse than what it was. And then everybody kind of overreacted.”

Pinituhan ng foul si Love, sumugod si Marshall para i-protesta ang foul.

Lumapit naman si Butler para ilayo si Marshall kay Love pero napunta ang kamay ng Heat star sa leeg ng Pelicans forward. Humawak din si Marshall sa leeg ni Butler, naglapitan na ang teammates at coaches ng magkabila.

“I wasn’t tripping about K-Love because he actually protected me on my fall,” wika ni Williamson. “All of a sudden I saw Butler kind of lunging toward Naji, so I’m trying to get there like, ‘Yo, relax, like what’s going on?”

Pagbalik ng play, inagaw ng New Orleans ang lead 91-89 pero sinindihan ng 3 ni Haywood Highsmith ang 11-0 run ng Heat.

Binitbit ng 23 points, 9 rebounds, 7 assists ni Williamson ang Pelicans.

(Vladi Eduarte)