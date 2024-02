EJ Obiena kinana pangalawang ginto

MULING nagtala ang World No. 2 pole vaulter na si Ernest John “EJ” Obiena ng mga panibagong record sa pagwagi sa kanyang ikalawang sunod na gintong medalya ngayong taon sa pagsabak nito Biyernes ng gabi sa ISTAF Indoor Meet sa Berlin, Germany.

Nakamit ng 27-anyos na si Obiena ang kanyang ikalawang gintong medalya ngayong taon matapos nito matalon ang season best na 5.93 metro para dominahin ang walong iba pang karibal kabilang na sina Tray Oates ng Amerika at Rober Sobera ng Poland.

“Ernest Obiena floats seemingly weightless over 5.93 m. This is a new indoor record for the Philippines and even an Asian record. With that, he wins the ISTAF INDOOR ahead of Tray Oates (5.75m) and Robert Sobera (5.66m),” ayon sa dating Philppine Athletics Track and Field Association na ngayon ay Pilipinas Athletics na.

Unang nalampasan ni Obiena ang 5.56 metro sa unang pagtalon bago isang beses din agad natalon ang 5.82 metro. Nakumpleto nito sa ikalawang talon ang 5.93 metro bago tinangkang maitala ang panibagong record na malampasan ang 6.03 metro subalit tatlong beses na nabigo.

Ang itinala ni Obiena na 5.93 metro ay bumura sa dating Philippines at Asian Indoor record na kanya din hawak na 5.91m na naitala noong 2023 sa Mondo Classic at una noong 2022 sa Perche Elite Tour.

Una nang nagwagi nitong Martes ang unang Pilipinong nagkuwalipika sa Paris Olympics na si Obiena sa Memorial Josip Gasparac sa Athletic Hall ng Nastavno Sportska Dvorana Gradski Vrt sa Osijek, Croatia.

Sunod na lalahok si Obiena sa World Athletics Indoor Championships sa Marso 1-3 sa Glasgow, Scotland si EJ.

Sa kasalukuyan ay bitbit ni Obiena ang personal best na outdoor record na 6.00m habang mayroon itong pilak at tanso sa World Championships, ginto sa Universiade, ginto at record sa Asian Games, dalawang ginto sa Asian Championships at tatlong ginto at isang pilak sa Southeast Asian Games.

(Lito Oredo)