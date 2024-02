Binigyan ng laya ng Department of Migrant Workers (DMW) ang mga Pinoy seafarer na magpasya kung sasama at hindi sila sasakay sa barko kung dadaan ito sa Gulf of Aden.

Ayon kay DMW officer-in-charge Hans Leo Cacdac, maaaring tumanggi ang mga Pinoy seafarer na sumakay sa barkong daraan sa Gulf of Aden bilang karapatan ng mga ito, pero ang mga hindi tatangging maglayag sa Gulf of Aden ay maaari namang magpa-repatriate at sasagutin ng kompanya ang gastusin.

Sinabi ni Cacdac na tatanggap din ang Pinoy seafarer ng kompensasyon na katumbas ng dalawang buwan na basic wage.

Ang direktiba ay mula sa desisyon ng International Bargaining Forum’s (IBF) na palawigin ang sakop ng high-risk areas (HRAs) sa kabuuan ng Gulf of Aden.

Kasama sa expanded HRA ang buong southern section ng Red Sea, at buong Gulf of Aden sa karagatang sakop ng Yemen sa Arabian Peninsula, hanggang sa karagatan ng Eritrea sa Horn of Africa region sa Eastern Africa.

Nanawagan din si Cacdac sa mga employer ng mga Pinoy seafarer na sumunod sa mga hakbang para maiwasan ang panganib sa paglalayag gaya ng sinapit ng dalawang marino na kasama sa mga nakasakay sa chemical tanker na na-highjack sa Gulf of Aden.

(Betchai Julian)