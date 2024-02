Itinanggi ng Bureau of Plant and Industry ng Department of Agriculture nitong Sabado ang mga alegasyon na bumaha ng smuggled sibuyas mula Holland ang pamilihan sa Cagayan de Oro City.

Nanindigan ang BPI na ang mga binebentang sibuyas sa Cagayan de Oro City ay nanggaling sa Luzon at ibang bansa at hindi Holland.

Sinabi ni officer-in-charge at BPI Region 10 Manager Arnold dela Cruz Jr., base sa isinagawang imbestigasyon at market monitoring ng iba’t ibang opisina ng DA, walang katotohanan na kaya bumaba ang presyo ng sibuyas ay dahil sa pagbaha ng mga smuggled sibuyas.

Sa isinagawang monitoring ng BPI, ang wholesale price ng pulang sibuyas ay naglalaro sa P50 hanggang P65 bawat kilo, habang ang imported na puting sibuyas ay P65 hanggang P70 per kilo.

Samantala, ang retail price naman ng lokal na pulang sibuyas ay P90 hanggang P170, ang imported ay P100, habang ang imported na puting sibuyas ay P90 hanggang P180 per kilo.

Noong Enero, ang farm gate price ng sibuyas sa Luzon, ay naglalaro sa P35 hanggang P55.

Kinumpirma naman ng BPI na base sa datos ng Plant Quarantine Office, 307.1 metric tons ng lokal na pulang sibuyas at 17.6 tonelada ng imported na puting sibuyas ang dumating sa pantalan at airport ng CDO noong Enero at 302.8 tonelada ng pulang sibuyas naman nitong Pebrero.